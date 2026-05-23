Η NASA δημοσίευσε εντυπωσιακές νέες εικόνες του πλανήτη Άρη

Ένα διαστημόπλοιο της NASA, καθ' οδόν προς έναν αστεροειδή, πραγματοποίησε μια πτήση δίπλα από τον Άρη, αναφέρει το CNN.
Οι κάμερές του κατέγραψαν μια σπάνια οπτική γωνία του Κόκκινου Πλανήτη. Κατά τη διάρκεια της πτήσης του, το διαστημόπλοιο "Ψυχή" έφτασε σε απόσταση 4.609 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του Άρη.
Και τις ημέρες που προηγήθηκαν της πλησιέστερης προσέγγισης στον Άρη, το διαστημόπλοιο πλησίασε υπό μεγάλη γωνία, η οποία επέτρεψε μια μοναδική προοπτική του κόκκινου πλανήτη με τη μορφή μιας φωτισμένης ημισελήνου.
Πηγή: newsbomb.gr