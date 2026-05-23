Η Μερσέντες ήταν κυριαρχική στις κατατακτήριες του sprint race στον Καναδά, με τον Τζορτζ Ράσελ να επικρατεί, μετά από καιρό, του Κίμι Αντονέλι και να παίρνει την pole, μπροστά από τον team-mate του. Στο 3-4 η ΜακΛάρεν με Νόρις και Πιάστρι.

Τόσο κοντά κι όμως τόσο μακριά: αυτή θα μπορούσε να είναι, εν περιλήψει, η εικόνα των διωκτών της (κυρίαρχης, μέχρι στιγμής) Μερσέντες το 2026.

Τα «Ασημένια Βέλη» είναι ξεκάθαρα το ταχύτερο μονοθέσιο και το απέδειξαν και στον Καναδά: ο Τζορτζ Ράσελ έριξε στο ασφάλντινο καναβάτσο τον- θριαμβευτή στα 3 τελευταία grand prix- Κίμι Αντονέλι και πήρε την pole του sprint race, με τον νεαρό Ιταλό να συμπληρώνει το άνετο, σχετικά, 1-2 της ομάδας του Τότο Βολφ.

Πίσω από τις δύο Μερσέντες είχαμε δύο ΜακΛάρεν: Νόρις και Πιάστρι δείχνουν πως οι πρωταθλητές είναι εδώ μετά το εφιαλτικό ξεκίνημα στην σεζόν και μοιάζουν ως το νούμερο 1 φαβορί ν' απειλήσει (ή μήπως να κερδίσει;) στους δύο πρώτους.

Σαν σε χορογραφία στο 5-6 είχαμε δύο Φεράρι (με τον Χάμιλτον μπροστά από τον Λεκλέρκ), έπειτα δύο Ρεντ Μπουλ (Φερστάπεν και Χάτζαρ), πριν σπάσει αυτή η... ομοιομορφία, με Λίντμπλαντ και Σάινθ.

Σάββατο στις 19:00, λοιπόν, θα έχουμε τον μίνι αγώνα, εκεί όπου φαβορί δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Ράσελ, δεδομένων και των μέτριων εκκινήσεων του Αντονέλι.

Θα δούμε άλλον έναν περίπατο;

Για την ώρα η γυάλινη σφαίρα μας παραμένει σιωπηλή. Οπότε, δείτε το sprint race κι αφήστε τα αυτά...