Τόσο κοντά κι όμως τόσο μακριά: αυτή θα μπορούσε να είναι, εν περιλήψει, η εικόνα των διωκτών της (κυρίαρχης, μέχρι στιγμής) Μερσέντες το 2026.
Τα «Ασημένια Βέλη» είναι ξεκάθαρα το ταχύτερο μονοθέσιο και το απέδειξαν και στον Καναδά: ο Τζορτζ Ράσελ έριξε στο ασφάλντινο καναβάτσο τον- θριαμβευτή στα 3 τελευταία grand prix- Κίμι Αντονέλι και πήρε την pole του sprint race, με τον νεαρό Ιταλό να συμπληρώνει το άνετο, σχετικά, 1-2 της ομάδας του Τότο Βολφ.
Πίσω από τις δύο Μερσέντες είχαμε δύο ΜακΛάρεν: Νόρις και Πιάστρι δείχνουν πως οι πρωταθλητές είναι εδώ μετά το εφιαλτικό ξεκίνημα στην σεζόν και μοιάζουν ως το νούμερο 1 φαβορί ν' απειλήσει (ή μήπως να κερδίσει;) στους δύο πρώτους.
Σαν σε χορογραφία στο 5-6 είχαμε δύο Φεράρι (με τον Χάμιλτον μπροστά από τον Λεκλέρκ), έπειτα δύο Ρεντ Μπουλ (Φερστάπεν και Χάτζαρ), πριν σπάσει αυτή η... ομοιομορφία, με Λίντμπλαντ και Σάινθ.
Σάββατο στις 19:00, λοιπόν, θα έχουμε τον μίνι αγώνα, εκεί όπου φαβορί δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Ράσελ, δεδομένων και των μέτριων εκκινήσεων του Αντονέλι.
Θα δούμε άλλον έναν περίπατο;
Για την ώρα η γυάλινη σφαίρα μας παραμένει σιωπηλή. Οπότε, δείτε το sprint race κι αφήστε τα αυτά...