Βαλένθια: «Ένα συναρπαστικό ταξίδι τελείωσε»

Λίγη ώρα μετά τον αποκλεισμό της από την Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague, η Βαλένθια ευχαρίστησε τον κόσμο της για την υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Αναλυτικά το μήνυμα των Ισπανών: «Αγαπημένη οικογένεια, ένα συναρπαστικό ταξίδι τελειώνει σήμερα. Όταν σηκώσουμε λίγο το κεφάλι, θα κοιτάξουμε αυτή τη σεζόν 2025–26 με τα μάτια που κοιτούν την ιστορία ενός συλλόγου που συνεχίζει να μεγαλώνει στα σχεδόν 40 χρόνια της πορείας του.



Είπαμε Llarg sera el cami (σσ. μακρύς θα είναι ο δρόμος) και μας οδήγησε εκεί όπου δεν είχαμε βρεθεί ποτέ πριν. Σας αγαπάμε».

ESTIMADA FAMÍLIA 🧡



Un viaje alucinante acaba hoy. Cuando levantemos un poco la cabeza, miraremos a esta temporada 2025-26 con los ojos que miran la historia de un club que sigue creciendo a sus casi 40 años de historia



Dijimos 𝘓𝘭𝘢𝘳𝘨 𝘴𝘦𝘳𝘢̀ 𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘪́ y nos ha… pic.twitter.com/d0BHRlEIcr — Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 22, 2026