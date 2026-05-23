MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Βαλένθια: «Ένα συναρπαστικό ταξίδι τελείωσε»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Λίγη ώρα μετά τον αποκλεισμό της από την Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague, η Βαλένθια ευχαρίστησε τον κόσμο της για την υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Αναλυτικά το μήνυμα των Ισπανών:

«Αγαπημένη οικογένεια, ένα συναρπαστικό ταξίδι τελειώνει σήμερα. Όταν σηκώσουμε λίγο το κεφάλι, θα κοιτάξουμε αυτή τη σεζόν 2025–26 με τα μάτια που κοιτούν την ιστορία ενός συλλόγου που συνεχίζει να μεγαλώνει στα σχεδόν 40 χρόνια της πορείας του.

Είπαμε Llarg sera el cami (σσ. μακρύς θα είναι ο δρόμος) και μας οδήγησε εκεί όπου δεν είχαμε βρεθεί ποτέ πριν. Σας αγαπάμε».
 

Βαλένθια: «Ένα συναρπαστικό ταξίδι τελείωσε»