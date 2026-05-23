Λίγο μετά την ανακοίνωση της 26μελούς αποστολής της Εθνικής Αγγλίας για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τόμας Τούχελ εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτές τις επιλογές.

«Ήταν μία δύσκολη διαδικασία να αποφασίσουμε για τις επιλογές, αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό το γκρουπ παικτών», δήλωσε ο Τούχελ κατά την ανακοίνωση της αποστολής την Παρασκευή (22/5) και πρόσθεσε: «Όλοι αξίζουν τη θέση τους. Η ομάδα κι όσοι βρίσκονται γύρω της θα δώσουμε τα πάντα για να κάνουμε περήφανη τη χώρα. Ξέρουμε πως ο κόσμος είναι στο πλευρό μας και ελπίζουμε σε ένα πολύ ξεχωριστό καλοκαίρι.

Όλα όσα γνωρίζω για το διεθνές ποδόσφαιρο και όλα όσα ακούω γι’ αυτό, έχουν να κάνουν με τη χημεία. Είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή πως οι ομάδες που έχουν συνοχή είναι εκείνες που κατακτούν τίτλους».

Οι επιθετικοί Ιβάν Τόνεϊ και Όλι Γουότκινς συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή 26 παικτών της εθνικής Αγγλίας για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, ξεχωρίζοντας με τις εμφανίσεις τους στις ομάδες τους, με τον πρώτο να πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν με την Αλ Αχλί στη Saudi Pro League και τον δεύτερο να διακρίνεται με την Άστον Βίλα στο Europa League.

Στην αποστολή βρίσκεται κι ο μέσος Κόμπι Μέινου, όμως ο συμπαίκτης του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ και ο μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Φιλ Φόντεν, έμειναν εκτός επιλογών.

«Πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο στη διαδικασία επιλογής», ανέφερε ο Τούχελ. «Μου αρέσουν οι δύσκολες αποφάσεις, γιατί σου δίνουν μία επιπλέον ένταση. Αυτό χρειάζεσαι για να φτάσεις μέχρι το τέλος. Δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τους πάντες. Στο τέλος πρέπει να επιλέξουμε το γκρουπ για το οποίο είμαστε πραγματικά πεπεισμένοι ως τεχνικό επιτελείο.

Οι παίκτες πρέπει να νιώθουν την εμπιστοσύνη και τη στήριξη του προπονητή τους. Στο τέλος, όλα καταλήγουν στο ποιον πραγματικά εμπιστευόμαστε. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση. Για μένα όλα έχουν να κάνουν με την ενέργεια, τη χημεία και την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε μένα και τους παίκτες».