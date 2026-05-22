Σύζυγος Μπόλντγουιν: «Το χειρότερο Final Four, ήταν φρικτό»!

Η σύζυγος του Ουέιντ Μπόλντγουιν, Μόνικα, με ανάρτησή της τα έβαλε με την Euroleague για χάος που δημιουργήθηκε.

Υπενθυμίζουμε πως σε ένα αδιανόητο μπάχαλο η διοργανώτρια λίγκα τα έκανε... θάλασσα με τα εισιτήρια των φίλων της Φενέρμπαχτσε στο ματς με τον Ολυμπιακό, με αποτέλεσμα πολλοί να μείνουν εκτός και τους Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος του Δ.Σ. της ομάδας, να τα βάζουν με την Euroleague.

«Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ εμπειρία F4 από οργανωτικής άποψης…. Λεωφορεία οικογενειών κατευθύνθηκαν λανθασμένα 4 φορές λόγω λαθών στη συνεννόηση της αστυνομίας….μόλις τα κατάφεραν είχε ξεκινήσει το ματς. ΦΡΙΚΤΟ», ανέφερε η σύζυγος του Μπόλντγουιν.