Forbes 2026: Ο Ρονάλντο στην κορυφή των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών - Στην 11η θέση ο Αντετοκούνμπο

Ο Ρονάλντο κατακτά την κορυφή της λίστας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και έκτη συνολικά στην καριέρα του, ισοφαρίζοντας παράλληλα το ιστορικό ρεκόρ εσόδων του Φλόιντ Μέιγουεδερ από το 2015.

Ο Πορτογάλος παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes, με συνολικά έσοδα που αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Από αυτά, τα 235 εκατ. προέρχονται από τις αγωνιστικές του απολαβές και τα υπόλοιπα 65 εκατ. από χορηγίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο πυγμάχος Κανέλο Άλβαρεζ με 170 εκατ. δολάρια, ενώ ακολουθεί ο Μέσι με 140 εκατ. Στην τέταρτη θέση συναντάται ο ΛεΜπρον Τζέιμς με 137,8 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπορική του αξία.

Στην 11η θέση της λίστας βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με συνολικά έσοδα 99,2 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων τα 54,2 εκατ. προήλθαν από το παρκέ και τα 45 εκατ. από εμπορικές συμφωνίες.

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές του 2026

1. Κριστιάνο Ρονάλντο– 300 εκατ. δολάρια

2. Κανέλο Άλβαρεζ– 170 εκατ.

3. Λιονέλ Μέσι– 140 εκατ.

4. ΛεΜπρον Τζέιμς– 137,8 εκατ.

5. Σόχειϊ Οχτάνι – 127,6 εκατ.

6. Στεφ Κάρι – 124,7 εκατ.

7. Τζον Ραχμ – 107 εκατ.

8. Καρίμ Μπενζεμά – 104 εκατ.

9. Κέβιν Ντουράντ – 103,8 εκατ.

10. Λιούις Χάμιλτον – 100 εκατ.