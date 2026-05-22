Στον 10ο τελικό του ο Ολυμπιακός στη Euroleague, πάει για τον 4ο τίτλο

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της φετινής Euroleague μετά τη νίκη του επί της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας.

Οι ερυθρόλευκοι την Κυριακή (24/5, 21:00) θα παίξουν στον 10ο τελικό της ιστορίας τους στη Euroleague, με στόχο να σηκώσουν για 4η φορά το τρόπαιο, όπως το έκαναν το 1997 στη Ρώμη απέναντι στην Μπαρτσελόνα και στους back to back τίτλους του 2012 στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και του 2013 στο Λονδίνο κόντρα στη Ρεάλ.

Ακόμα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε στους τελικούς της διοργάνωσης το 1994 (Τελ Αβίβ), το 1995 (Σαραγόσα), το 2010 (Παρίσι), το 2015 (Μαδρίτη), το 2017 (Κωνσταντινούπολη) και το 2023 (Κάουνας), μένοντας εκεί ως φιναλίστ.

Από αυτούς τους τελικούς ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν στο τιμόνι της ομάδας το 2013, όπου και κατέκτησε τον τίτλο με τον Ολυμπιακό, καθώς και δέκα χρόνια μετά, το 2023 στο Κάουνας στην ήττα από τη Ρεάλ.

Αναλυτικά οι τελικοί του Ολυμπιακού: