Σάκκαρη στο SDNA: «Με στοιχειώνει λίγο το παρελθόν»

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε στο SDNA, λίγο πριν μπει στη φετινή μάχη του Roland Garros. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια αναφέρθηκε στη δύσκολη ψυχολογική μάχη που δίνει τον τελευταίο καιρό, στην πίεση των προσδοκιών και τις συγκρίσεις με τον παλιό της εαυτό που, όπως παραδέχθηκε, δεν της επιτρέπουν να αποδώσει όπως μπορεί στο court.

Σχολίασε και τον αγώνα των παικτών για την αύξηση των prize money στα Grand Slams, ενώ δήλωσε ανυπόμονη για το WTA τουρνουά της Αθήνας.

Η πρώτη ερώτηση ήταν φυσικό να σχετίζεται με τα τελευταία ανεπιτυχή της αποτελέσματα. «Πρέπει να πω την αλήθεια γιατί νομίζω ότι θα κάνει καλό. Πιο πολύ είναι ότι με στοιχειώνει λίγο το παρελθόν και συγκρίνω τον εαυτό μου με το τι έχω καταφέρει πριν. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο δεν με αφήνει να παίξω κάποια ματς. Ίσως μετά από την Ντόχα που ξαναείδα κάποια καλά σημάδια, να άρχισα να συγκρίνω άθελά μου τον εαυτό μου με το πώς ήμουν πριν και να σκέφτομαι ότι ξαναπλησιάζω εκεί που ήθελα. Και δεν έχει βοηθήσει όλο αυτό και το δουλεύω καθημερινά. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να αφήσεις όλες αυτές τις σκέψεις εκτός και απλά να σκεφτείς τι πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο. Στην προπόνηση δεν χάνω σετ από καμία. Είτε είναι το Νο.1, είτε είναι οποιαδήποτε. Αλλά μετά στο ματς, μπαίνουν όλα αυτοί οι δαίμονες στο κεφάλι μου και δεν με αφήνουν να παίξω το τένις που μπορώ να παίξω».

Και πώς το δουλεύει όλο αυτό; «Ξεκίνησα με έναν καινούριο αθλητικό ψυχολόγο. Ξέρεις πόσο έχω δουλέψει τον εαυτό μου, δεν είναι ότι έχω κάποια ιδιαίτερα θέματα τα οποία είναι αδούλευτα τόσα χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι κάτι το οποίο έχω βάλει στόχο και με έχουν βοηθήσει όλοι τριγύρω μου να μπορέσω να υπερβώ. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί πολλές φορές μπορεί να αισθάνεσαι καλά τενιστικά, αλλά εκείνη τη στιγμή κάτι να σε φρενάρει».

«Μου φτιάχνει το κέφι ο καιρός»

Στο Παρίσι έχει ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές, αλλά έχει υποστεί και σκληρές ήττες. Ο καιρός, πάντως, στη γαλλική πρωτεύουσα την βοηθάει να έχει αυτή τη φορά θετική διάθεση... «Φέτος έχω πολύ καλό συναίσθημα. Νομίζω ότι με επηρεάζει πάρα πολύ και ο καιρός. Όταν βρέχει, το χώμα είναι βαρύ εδώ πέρα, δεν μου πάει καθόλου. Είναι πάρα πολύ εναντίον του παιχνιδιού μου. Τώρα που έχει τριαντάρια, μου φτιάχνει το κέφι, γιατί νιώθω ότι το παιχνίδι μου είναι πραγματικά καλύτερο. Γενικά έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Τις κακές προσπαθώ να τις αφήσω εκτός! Είμαι πολύ χαρούμενη που ακόμα μπορώ και παίζω σε αυτά τα τουρνουά. Δηλαδή, κάποιες φορές σκέφτομαι ότι όντως είμαι πάρα πολύ τυχερή που βρίσκομαι εδώ. Είναι τρομερό, είναι επίτευγμα».

«Να είναι γιορτή το τουρνουά στην Αθήνα»

Η Μαρία είναι συγκεντρωμένη, φυσικά, στο Roland Garros, όμως έχει αρχίσει να σκέφτεται και το τουρνουά της Αθήνας, που θα γίνει στο ΟΑΚΑ τον Ιούλιο. «Αν εξαιρέσεις τη μία φορά που είχαμε παίξει Fed Cup στο Tατόι, δεν έχω μπορέσει να παίξω μπροστά στους Έλληνες και για μένα αυτό ήταν ο μεγαλύτερός μου στόχος. Νομίζω ότι και από μεριάς μου βοήθησα πάρα πολύ όσο μπορούσα. Να πείσω την WTA να εμπιστευτούν τους διοργανωτές και όλους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ανυπομονώ. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, επειδή τα παιδιά δεν θα πηγαίνουν σχολείο, θα μπορούν να έρχονται να βλέπουν. Γενικά οι Έλληνες το καλοκαίρι μένουμε έξω μέχρι αργά. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω να γίνεται σαν μία γιορτή, εκτός γηπέδου να υπάρχουν πράγματα να κάνει ο κόσμος. Να μην έρχονται εκεί μόνο και μόνο να δουν τα ματς, να μεγαλώσει το άθλημα και εκτός αγώνων. Θεωρώ ότι έχει μεγάλη προοπτική πολλά αυτό το τουρνουά αυτό. Σίγουρα η ζέστη θα παίξει έναν αρνητικό ρόλο, αλλά από την άλλη αν παίξουν το απόγευμα, όπως νομίζω προγραμματίζουν να παίξουν, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή».

«Δεν παλεύουμε για το έπαθλο του νικητή»

Η Μαρία, τέλος, μίλησε και για την διαμαρτυρία που κάνουν οι παίκτες για τα prize money στο Παρίσι. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, η συνέντευξη έγινε... με το ρολόι, καθώς θα μιλούσε στα μίντια για συνολικά 15 λεπτά. «Επειδή είμαι στο συμβούλιο των παικτών, το έχω παρακολουθήσει το θέμα από την αρχή, είμαι πάρα πολύ υπέρ. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αυτό δεν το κάνουμε για να βγάζει ο νικητής πιο πολλά λεφτά. Όλο αυτό το κίνημα είναι για να μπορεί κι αυτός που είναι 150, 120, 140, 200 στον κόσμο και παίζει ένα Grand Slam να μπορεί να βγαίνουν. Γιατί τώρα βγαίνουν και δεν βγαίνουν, αν έχουν και έναν προπονητή. Οπότε να μπορεί ο άλλος να πει ότι έχω φάει τα πόδια μου τόσο καιρό, αλλά έχω βάλει κάποια λεφτά στην άκρη, όπως όλος ο κόσμος που δουλεύει. Αν κάποιοι αθλητές δεν το έχουν επικοινωνήσει σωστά και φαίνεται προς τα έξω ότι κάνουμε focus στο μεγάλο έπαθλο του νικητή και του φιναλίστ, δεν είναι αλήθεια. Πιο πολύ μας νοιάζουν οι πρώτοι γύροι. Και ας μην επηρεαστεί τόσο το έπαθλο των φιναλίστ. Δηλαδή, εμείς γι' αυτό παλεύουμε».

Έφερε και ως παράδειγμα την Δέσποινα Παπαμιχαήλ. «Ο Νο.100 ποδοσφαιριστής στον κόσμο βγάζει έναν σκασμό λεφτά ή ο μπασκετμπολίστας. Δεν σου λέω να βγάζε τα αντίστοιχα ο τενίστας, αλλά γιατί να μην μπορεί να έχει να πει μετά από κάποια χρόνια "έχω κάνει την καβάντζα μου, μπορώ να πάρω ένα σπίτι τώρα". Η Δέσποινα, για παράδειγμα, που έχει πραγματικά φάει τα πόδια της τόσα χρόνια, γιατί να μην μπορεί να πει στο μέλλον, ότι έκανα μια τεράστια προσπάθεια και έχω αυτά τα λεφτά στην άκρη; Δεν ξέρω αν μπορεί να το πει».

Η Μαρία θα ξεκινήσει την προσπάθειά της στο Παρίσι την Τρίτη (26/5) και η πρώτη της αντίπαλος είναι η Λίντα Νόσκοβα.