«Στις 16 Ιουλίου η απόφαση για τις ομάδες της επόμενης Euroleague - Κρίνεται για Μπουργκ και Μονακό»

Στις 16 Ιουλίου θα γίνουν γνωστές οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στην Euroleague της επόμενης περιόδου.

Όπως αναφέρει το «basketnews», η Λίγκα στα μέσα του Ιουλίου θα ανακοινώσει ποιοι σύλλογοι θα είναι παρόντες τη νέα σεζόν στη διοργάνωση.

Το κύριο ζήτημα είναι αυτό της Μπουργκ, με τη γαλλική ομάδα να μην είναι ακόμα σίγουρο πως θα συμμετάσχει στην Euroleague της επόμενης περιόδου και υπάρχουν σενάρια που την θέλουν να συνεχίζει και τη νέα σεζόν στο Eurocup.

Όπως είναι φυσικό, η απόφαση της Μπουργκ επηρεάζει και τη Μονακό, που έχει να αντιμετωπίσει πολλά οικονομικά προβλήματα και μένει να φανεί θα αγωνιστεί την επόμενη περίοδο στην Euroleague.