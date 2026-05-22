Η Μίλαν αποκάλυψε την εμφάνιση της για τη νέα σεζόν

Η Μίλαν παρουσίασε τη νέα εντός έδρας φανέλα για τη σεζον 2026-27, λίγες ημέρες πριν από το φινάλε της φετινής Serie A.

Οι «Ροσονέρι» διατηρούν το κλασικό τους στιλ, με τη νέα εμφάνιση να ξεχωρίζει για τις τρεις φαρδιές κάθετες ρίγες στο μπροστινό μέρος, όπου κυριαρχούν το μαύρο και το κόκκινο.

Η νέα φανέλα συνδυάζει την παράδοση του συλλόγου με πιο μοντέρνες λεπτομέρειες, ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Η ομάδα του Μιλάνου συνεχίζει τη μάχη για την έξοδο στο Champions League και θέλει να κλείσει θετικά τη σεζόν στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Κάλιαρι.