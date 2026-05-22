Η Μίλαν αποκάλυψε την εμφάνιση της για τη νέα σεζόν

Οι «Ροσονέρι» διατηρούν το κλασικό τους στιλ, με τη νέα εμφάνιση να ξεχωρίζει για τις τρεις φαρδιές κάθετες ρίγες στο μπροστινό μέρος, όπου κυριαρχούν το μαύρο και το κόκκινο.
Η νέα φανέλα συνδυάζει την παράδοση του συλλόγου με πιο μοντέρνες λεπτομέρειες, ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.
Η ομάδα του Μιλάνου συνεχίζει τη μάχη για την έξοδο στο Champions League και θέλει να κλείσει θετικά τη σεζόν στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Κάλιαρι.
Un Amore Rossonero ❤🖤— AC Milan (@acmilan) May 22, 2026
The 26/27 AC Milan Home Kit brings back a timeless aesthetic that made millions fall for AC Milan. Out now.@pumafootball pic.twitter.com/b6PO0YcohF