Τσιτσιπάς: «Δεν έχω καμία αμφιβολία για τις δυνατότητές μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπαίνει στο Roland Garros με θετική ενέργεια και έχοντας ως οδηγό τον τελικό του 2021, όταν βρέθηκε ένα σετ μακριά από τον πρώτο major τίτλο του! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

Ο 27χρονος τενίστας δεν έχει πάψει να πιστεύει στις δυνατότητές του, ειδικά στο χώμα, και ελπίζει ότι θα αρχίσει από το Παρίσι τη μεγάλη του αντεπίθεση. Και αυτό που φαίνεται ότι ανέβασε την αυτοπεποίθησή του, ήταν η ενθαρρυντική πορεία στη Μαδρίτη.

«Προσπαθώ να έχω την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για αυτό το τουρνουά», ανέφερε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας σε συνέντευξη τύπου στο Παρίσι. «Όλο αυτό το διάστημα το μυαλό μου ήταν στραμμένο σε αυτό το τουρνουά και τώρα είμαστε εδώ. Άρα, αυτή είναι ακριβώς η στιγμή που ήλπιζα να φτάσω, καλά προετοιμασμένος. Και νιώθω πως τώρα μπορώ να το πω με σιγουριά: είμαι καλά προετοιμασμένος».

«Οι προπονητές μου είναι ευχαριστημένοι»

Στο Παρίσι έχει γνωρίσει πολύ μεγάλες στιγμές, όμως τώρα φαίνεται να είναι πολύ μακριά από αυτό το επίπεδο. Ελπίζει ότι ίσως γίνει εδώ η αναγέννησή του; «Σίγουρα θα έλεγα ότι χρειάζονται μερικοί αγώνες για να μπεις σε αυτή τη νοοτροπία, γιατί είναι πάντα τόσο διαφορετικά όταν ξεκινάς ένα τουρνουά και βρίσκεσαι στους πρώτους γύρους. Και ακόμα δεν βλέπεις προς τα πού ακριβώς κατευθύνεται το παιχνίδι σου. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μια σωστή εκτίμηση αυτή τη στιγμή. Ναι, μπορεί να προπονούμαι καλά. Μπορεί να χτυπάω καλά την μπάλα και να τα πηγαίνω καλά στα practice sets και σε τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε έναν πραγματικό αγώνα. Θέλω να δω πώς θα ξεκινήσουν αυτοί οι αγώνες. Και με βάση τα αποτελέσματα αυτών των σετ και το πώς προσαρμόζομαι σε συγκεκριμένες καταστάσεις, τότε πιστεύω ότι θα μπορώ πραγματικά να δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση. Όχι σε εσάς, αλλά στον εαυτό μου».

Υπάρχει, πάντως, η αισιοδοξία ότι είναι στον σωστό δρόμο… «Οι προπονητές μου μέχρι στιγμής είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο που προπονούμαι. Αυτό προέρχεται επίσης από τον προπονητή, το επιτελείο και τα μέλη της ομάδας που αποτελούν μέρος του “οικοσυστήματός” σου. Τους αρέσει αυτό που βλέπουν μέχρι τώρα. Αν έπρεπε να το αξιολογήσω εγώ ο ίδιος, υπάρχουν ακόμα μερικά πράγματα στα οποία μπορώ σίγουρα να γίνω καλύτερος. Αλλά νιώθω ότι αυτή είναι μια κατάσταση που γνωρίζω πολύ καλά. Το χώμα είναι μια επιφάνεια που έχω κατακτήσει μέσα στα χρόνια. Και νιώθω πως τα καλύτερά μου αποτελέσματα έχουν έρθει σε αυτή την επιφάνεια. Οπότε δεν έχω καμία αμφιβολία για τις δυνατότητές μου ως παίκτης, ειδικά στο Παρίσι».

«Χρειάζομαι συνεχόμενες νίκες»

Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική όταν ρωτήθηκε τι χρειάζεται για να επιστρέψει εκεί που ήταν. «Νίκες. Συνεχόμενες νίκες. Όχι απλώς μία ή δύο σε ένα τουρνουά. Μιλάμε για το να πετυχαίνεις σταθερά τρεις, τέσσερις, πέντε νίκες σε ένα τουρνουά, ξανά και ξανά. Έτσι αρχίζεις να χτίζεις κάτι ουσιαστικό για τον εαυτό σου. Φυσικά, ο στόχος μου δεν είναι να κερδίσω μόνο έναν ή δύο αγώνες σε ένα τουρνουά. Δουλεύω για κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Είχα μια βαθύτερη πορεία στη Madrid Open, κάτι που είναι ήδη ένα καλό σημάδι. Αλλά χρειάζομαι περισσότερα από αυτά. Δεν ήταν αρκετά. Και χρειάζομαι περισσότερα από αυτά. Η Μαδρίτη ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι το έχω ακόμα. Και είναι καθαρά στο μυαλό μου. Οπότε, απλώς χρειάζεται να πιέσω λίγο περισσότερο και να προσαρμοστώ σε ορισμένα πράγματα. Να προσαρμοστώ σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Δεν έχω τύψεις για την ήττα μου στη Μαδρίτη, γιατί έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό. Έκανα ό,τι ήξερα εκείνη τη στιγμή, με τα εργαλεία που είχα διαθέσιμα σε εκείνον τον συγκεκριμένο αγώνα, για να το ξεπεράσω. Δεν λειτούργησε τελικά. Αλλά είμαι ακόμα πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που πάλεψα και που έκανα αυτόν τον αγώνα μια μεγάλη μάχη».

Εξήγησε, τέλος, τι είναι αυτό που κάνει τους Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ να ξεχωρίζουν, έχοντας δει τον περσινό επικό τελικό στο Παρίσι. «Νομίζω ότι η διαφορά είναι σίγουρα η φυσική κατάσταση. Κάποιοι από αυτούς τους αθλητές που βλέπετε, όπως ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Γιάνικ Σίνερ, έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν το ίδιο τένις ξανά και ξανά. Και η φυσική τους κατάσταση δεν πέφτει. Αυτό που συμβαίνει στο τένις είναι ότι όλοι μπορούν να παίξουν ένα καλό σετ. Το πολύ, ίσως μερικές φορές, στην καλύτερη περίπτωση, δύο σετ. Αλλά αυτοί οι αγώνες Grand Slam είναι σαν μαραθώνιοι. Είναι πολύ διαφορετικοί σε μορφή από ό,τι είναι στο κανονικό tour. Βλέπετε εκπλήξεις στο κανονικό tour, εκτός Grand Slam, με παίκτες να κερδίζουν καλούς αντιπάλους. Αλλά αυτή η συγκέντρωση και η φυσική αντοχή κρατούν μόνο για δύο σετ. Οι αγώνες Grand Slam απαιτούν να είσαι εκρηκτικός, να έχεις τα πόδια παίκτη ράγκμπι και τα πνευμόνια μαραθωνοδρόμου, ώστε να συνεχίζεις να επαναλαμβάνεις αυτά τα χτυπήματα, να πετυχαίνεις winners και να αμύνεσαι ξανά και ξανά. Και αυτό που συμβαίνει με τους περισσότερους αθλητές είναι ότι όλοι λίγο-πολύ χτυπάμε την μπάλα το ίδιο. Όλοι χτυπάμε με παρόμοιο ρυθμό και δύναμη, πάνω-κάτω. Είναι σπάνιο να βρεις παίκτες με τόσο μεγάλες διαφορές στις ταχύτητες».

Και κατέληξε: «Στο τέλος, κατά τη γνώμη μου, όλα καταλήγουν στη φυσική κατάσταση και στο πόσο φρέσκος είσαι όταν ο αγώνας φτάνει στα τέσσερα ή πέντε σετ. Aυτός που μπορεί να μειώσει λιγότερο το επίπεδό του σε ταχύτητα, στα πόδια, στην εκρηκτικότητα όταν σερβίρει. Αυτά είναι πράγματα που επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι πέφτουν στους περισσότερους παίκτες. Άρα αυτός που πέφτει λιγότερο έχει τελικά μεγάλο πλεονέκτημα όταν παίζει τέτοιου είδους αγώνες. Και πρέπει να το κάνεις αυτό κάθε δεύτερη μέρα. Έχεις μία μέρα ξεκούρασης και μετά πρέπει να τα κάνεις όλα από την αρχή. Αυτός που είναι σωματικά ικανός να το αντέξει καλύτερα είναι ο νικητής. Και αυτό ήταν κάτι που έκανα πραγματικά καλά όταν έπαιξα στον τελικό εδώ στο Roland Garros. Ήμουν ικανός να το επαναλαμβάνω ξανά και ξανά. Και, ξέρετε, η μέση μου κάπως μου το κατέστρεψε αυτό τον τελευταίο περίπου χρόνο».

Τώρα, όμως, όλα είναι καλά. «Νιώθω τέλεια. Δεν παραπονιέμαι για τίποτα. Νιώθω υπέροχα. Σας ευχαριστώ πολύ».

Ο Στέφανος θα παίξει στον πρώτο γύρο του χωμάτινου σλαμ με τον Αλεξάντρ Μουλέρ και ο αγώνας τους θα γίνει τη Δευτέρα (25/5) ή την Τρίτη (26/5).