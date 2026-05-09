Ο Μπαντιό με την... κολασμένη άμυνα έχει κάνει μόλις έξι φάουλ σε 116 λεπτά στην σειρά με τον Παναθηναϊκό!

Ο Μπράνκου Μπαντιό που αποτελεί το αμυντικό «όπλο» της Βαλένθια, παίζοντας κολασμένη άμυνα για 116 λεπτά, κυρίως ως... βδέλα στον Ναν, και έχει συνολικά 6 φάουλ

Η διαφορά στα σφυρίγματα που παίρνει η Βαλένθια σε σχέση με τον Παναθηναϊκό στην σειρά των playoffs, φαίνεται και από τα φάουλ που έχει κάνει ο κορυφαίος αμυντικός των Ισπανών, Μπράνκου Μπαντιό.

Ο 27χρονος Σενεγαλέζος στα τέσσερα ματς της σειράς με τον Παναθηναϊκό, έχει κάνει μόλις έξι φάουλ και στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς στο Telekom Center Athens δεν έκανε κανένα!

O Mπαντιό, μάλιστα έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Κέντρικ Ναν κυρίως, παίζοντας ως... βδέλα στον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού, έχοντας υποπέσει σε μόλις έξι φάουλ...