Ηλιούπολη - Ο καθηγητής των δύο κοριτσιών που έπεσαν από την πολυκατοικία συγκλονίζει: «Δεν είχαμε αντιληφθεί κάτι»

Σε κατάσταση σοκ είναι μαθητές και προσωπικό του σχολείου των δύο κοριτσιών που έπεσαν από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Ο καθηγητής τους, μιλώντας στο Mega, ανέφερε πως οι συμμαθητές των κοριτσιών είναι συγκλονισμένοι, όπως και όλοι τους, ενώ τόνισε πως οι δύο 17χρονες δεν είχαν δείξει σημάδια στο σχολείο πως τις απασχολούσε κάτι.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο» είπε ο καθηγητής, τονίζοντας την ψυχολογική υποστήριξη που έχουν τα παιδιά στο σχολείο.

Ηλιούπολη: «Μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί»

Ο καθηγητής των δύο κοριτσιών ανέφερε στη συνέχεια πως δεν είχαν δει κάποιο σημάδι που να τους έκανε να σκεφτούν ότι συμβαίνει κάτι.

«Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας» είπε, και πρόσθεσε: «Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή ως παρουσία, δηλαδή, η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες. Θα είχαμε επέμβει ακαριαία, αν γνωρίζαμε κάτι. Ήταν στην ίδια τάξη, έκαναν παρέα. Προχθές είχα μάθημα, εκτός από το τελευταίο μάθημα, και γέλαγαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία».

«Δεν προδίκαζες τίποτα, τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν το χωράει το μυαλό μου», ανέφερε ο καθηγητής των δύο κοριτσιών.

Τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος Ηλιούπολης

Εν τω μεταξύ, ο Δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο πένθος για τον θάνατο της μίας εκ των δύο 17χρονων:

«Ο δήμαρχος κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας.

Κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους:

- Οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτίρια του Δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες.

- Αναβάλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.

- Οι δημοτικές υπηρεσίες καλούνται να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή».

Να σημειωθεί πως η βαριά τραυματισμένη 17χρονη νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, φέροντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα μέρη του σώματός της.

Πηγή: iefimerida.gr