Φενέρμπαχτσε: Έχασε εντός από την Μπεσίκτας αλλά κράτησε τη διαφορά για την πρωτιά

Η Μπεσίκτας πήρε σπουδαίο διπλό στην έδρα της Φενέρμπαχτσε με 85-72, όμως δεν μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά 14 πόντων από την ήττα στον Α' γύρο κι έτσι η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, και προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Euroleague Final Four (22/5), έχει τον πρώτο λόγο για την πρωτιά στην Τουρκία.

Στην 30η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου του τουρκικού πρωταθλήματος η Φενέρ (24-5) έχασε από την Μπεσίκτας (25-5) με 13 πόντους, όμως στο φινάλε με μία βολή του Μπιμπέροβιτς προφύλαξε τη νίκη της στον Α' γύρο (87-101). Έτσι, στο εξ αναβολής ματς στις 16/5 στην έδρα της 3ης Μπαχτσέσεχιρ, με νίκη η Φενέρ πιάνει την Μπεσίκτας και την προσπερνάει στην κορυφή λόγω του ενός πόντου που έκανε τη διαφορά στο αποψινό ντέρμπι.

Πάντως, η Μπεσίκτας έχασε μεγάλη ευκαιρία για να καλύψει και τη διαφορά. Προηγήθηκε με 0-13, πήγε στο 1-24 και στο 33-59 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Η Φενέρ αντέδρασε μειώνοντας σε 69-76 και προσπάθησε για την ανατροπή. Στο 38' το σκορ ήταν 71-79 και εκεί με δύο τρίποντα από Μόργκαν (39') και Ντόσον στα 18'' πριν το τέλος έγινε το 71-85, με τις δύο ομάδες να παίζουν πλέον για τη διαφορά. Ο Μπιμπέροβιτς έβαλε 1/2 βολές (72-85) και στην τελευταία επίθεση ο Ντότσον αστόχησε στο τρίποντο με καλές προϋποθέσεις, που αν έμπαινε θα έδινε στην Μπεσίκτας την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκανε rotation είχε μοναδικούς διψήφιους στο σκορ τους Νίκολο Μέλι (12π.) και Ονουράλπ Μπιτίμ (11π.), ενώ για τους νικητές πρώτοι σκόρερ ήταν ο Τζόνα Μάθιους (16π.) και Ντέβον Ντότσον.

Τα δεκάλεπτα: 9-26, 28-49, 52-65, 72-85