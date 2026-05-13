Ο Ολυμπιακός πέτυχε εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Μπρέσια, επικρατώντας με 17-16 στη διαδικασία των πέναλτι, και εξασφάλισε την παρουσία του στο Final-4 του Champions League ανδρών.

Η πρόκριση «κλείδωσε» και χάρη στο αποτέλεσμα του άλλου αγώνα του ομίλου, όπου η Νόβι Μπέογκραντ ηττήθηκε από την Μπαρτσελονέτα με 16-14.

Έτσι, η ομάδα του Πειραιά θα βρεθεί για όγδοη φορά στην ιστορία της στην τελική τετράδα της διοργάνωσης, επιστρέφοντας εκεί μετά τη σεζόν 2023/24, όταν είχε κατακτήσει την τρίτη θέση.

Το τελευταίο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης για τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου στον Πειραιά απέναντι στην Μπαρτσελονέτα.

Κορυφαίος για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Ντίνος Γενηδουνιάς, ο οποίος σημείωσε τρία γκολ.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός άνοιξε πρώτος το σκορ με τον Γενηδουνιά, όμως η Μπρέσια απάντησε άμεσα. Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται ισόπαλη 2-2.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο οι Ιταλοί βρήκαν ρυθμό και προηγήθηκαν ακόμη και με δύο γκολ διαφορά (4-2), εκμεταλλευόμενοι τα λάθη των «ερυθρόλευκων». Ο Ολυμπιακός όμως αντέδρασε, με τον Γενηδουνιά και τον Πούρο να φέρνουν ξανά το παιχνίδι στα ίσα, ενώ ο Ζάλανκι διαμόρφωσε το 6-6 του ημιχρόνου.

Η ομάδα του Φάτοβιτς μπήκε δυνατά στην τρίτη περίοδο και με σωστές επιλογές στην επίθεση πέρασε μπροστά στο σκορ. Τα γκολ των Αλαφραγκή, Νικολαΐδη και Δήμου έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στους Πειραιώτες, οι οποίοι έκλεισαν το οκτάλεπτο στο υπέρ τους 10-8.

Στην τελευταία περίοδο ο Ζάλανκι ανέβασε τη διαφορά στα τρία τέρματα, όμως η Μπρέσια δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν κάποια επιθετικά λάθη του Ολυμπιακού και με αντεπίθεση διαρκείας έφτασαν στην ισοφάριση 11-11 στα τελευταία δευτερόλεπτα, στέλνοντας τον αγώνα στα πέναλτι.

Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι ο Ολυμπιακός έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία. Ο Ζερδεβάς πραγματοποίησε καθοριστική απόκρουση στο σουτ του Βίσκοβιτς, δίνοντας προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους». Παρά τις απαντήσεις της Μπρέσια, οι παίκτες του Φάτοβιτς παρέμειναν εύστοχοι στις κρίσιμες εκτελέσεις.

Η τελευταία φάση ήρθε όταν ο Ζάλανκι σκόραρε στη δεύτερη εκτέλεσή του και ο Βίσκοβιτς αστόχησε.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 4-4, 2-4, 3-1 (πεν. 5-6)

ΜΠΡΕΣΙΑ (Αλεσάντρο Μπόβο): Μπάγκι Νέκι, Ντελ Μπάσο 2, Γκουεράτο 1, Λόντι, Φερέρο 3, Πόπαντιτς 2, Ντόλτσε 1, Τζιανάτσα 2, Αλεζιάνι, Βίσκοβιτς, Καζανόβα, Τζίρι, Μασέντζα, Μπαλτζαρίνι 5

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 5, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 2, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 2, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1