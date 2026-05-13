Κυρίαρχος ο Πανιώνιος, έκανε το πρώτο βήμα για το ευρωπαϊκό εισιτήριο

Ο Πανιώνιος μπήκε με το… δεξί στη σειρά των play off για τις θέσεις 5-8 της Α1 Υδατοσφαίρισης Ανδρών, επικρατώντας με άνεση 14-5 του ΓΣ Περιστερίου στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Η ομάδα του Κώστα Δήμου παρουσίασε εξαιρετική εικόνα σε άμυνα και επίθεση, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της και διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Με σωστή αμυντική λειτουργία και πολλές λύσεις στο σκοράρισμα, οι «κυανέρυθροι» δεν επέτρεψαν στο Περιστέρι να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι.

Με αυτή τη νίκη, ο Πανιώνιος απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης για τους τελικούς των θέσεων 5-6, που οδηγούν στην εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου για τη νέα σεζόν.

Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες, με το δεύτερο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 20:30 στο κολυμβητήριο Περιστερίου.

Οκτάλεπτα: 4-2, 2-1, 3-1, 5-1.

