Η Εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών έκανε σπουδαίο βήμα στα play offs του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, επικρατώντας της πανίσχυρης Ολλανδίας με 29-27 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι.

Απέναντι σε μία από τις πιο δυνατές ομάδες της Ευρώπης, με σταθερή παρουσία σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Οι διεθνείς μπήκαν δυνατά στον αγώνα, είχαν ενέργεια και σωστές επιλογές σε άμυνα και επίθεση, ενώ παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο, η Ελλάδα δεν έχασε τη συγκέντρωσή της. Με αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά και καθοριστικά τέρματα από τους Παναγιώτου και Αραμπατζή, η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα ολοκλήρωσε μια σπουδαία ανατροπή και πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη.

Η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς που θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 στις 16:00, εκεί όπου η Ελλάδα θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί το προβάδισμά της και να εξασφαλίσει την παρουσία της στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Ολλανδία να προηγείται 2-1, όμως ο Λιάπης ισοφάρισε γρήγορα σε 2-2. Η Ελλάδα άρχισε σταδιακά να βρίσκει ρυθμό και με γκολ των Παναγιώτου, Τόσκα και Παπαβασίλη ξέφυγε με 5-2 και στη συνέχεια με 9-4, παίζοντας εξαιρετικό χάντμπολ και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ο Μπουκοβίνας πραγματοποίησε σημαντικές αποκρούσεις, κρατώντας τη «γαλανόλευκη» μπροστά στο σκορ.

Η Ολλανδία προσπάθησε να επιστρέψει με τους Νάχτεγκαλ και Σμιτς, μειώνοντας σε 10-8 και 11-9, όμως η Ελλάδα είχε απαντήσεις. Ο Παπαζόγλου έκανε το 12-9, ο Ελευθεριάδης ανέβασε τη διαφορά στο 13-11 και ο Παναγιώτου με εξαιρετική εκτέλεση διαμόρφωσε το 14-12, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η Ελλάδα μπήκε δυνατά και έφτασε στο 17-14 με γκολ των Μπόσκου και Τόσκα. Παρ’ όλα αυτά, η Ολλανδία ανέβασε ρυθμό και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της ελληνικής άμυνας. Η κόκκινη κάρτα του Ελευθεριάδη στο 38’ επηρέασε την εικόνα του αγώνα και οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να περάσουν μπροστά, φτάνοντας ακόμη και στο 25-20 περίπου δέκα λεπτά πριν το τέλος.

Εκεί ξεκίνησε η μεγάλη ελληνική αντεπίθεση. Ο Παναγιώτου πήρε πρωτοβουλίες και με συνεχόμενα γκολ μείωσε σε 22-25 και 23-25. Ο Τσακουρίδης έκανε το 24-26 στο 55’, ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος ο Παναγιώτου μείωσε ξανά σε 25-26. Η πίεση της Εθνικής συνεχίστηκε και η Ελλάδα ισοφάρισε σε 26-26.

Στο 58:14 ο Παναγιώτου σκόραρε για το 27-26, όμως η Ολλανδία απάντησε άμεσα και ισοφάρισε σε 27-27 στο 58:44. Το ματς οδηγήθηκε σε δραματικό φινάλε και στο 59:10 ο Τόσκας κέρδισε πέναλτι σε καθοριστικό σημείο. Η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, πέρασε μπροστά με 28-27 και λίγο πριν από τη λήξη ο Αραμπατζής έβαλε το τελευταίο «χτύπημα», διαμορφώνοντας το τελικό 29-27 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 6-3, 9-5, 11-8, 11-9, 14-12 (ημ.), 17-14, 18-18, 19-21, 20-23, 23-26, 29-27.