Σάκοτα ενόψει Άρη: «Θα είμαστε αυτοί που πρέπει»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε στη διαχείριση των συναισθημάτων της ομάδας μετά την απώλεια του τίτλου στο BCL ενόψει της έναρξης των ελληνικών playoffs κόντρα στον Άρη Betsson.

Ο κόουτς της «Ένωσης» δήλωσε για την πρώτη αναμέτρηση των προημιτελικών με αντίπαλο τον Άρη Betsson, το απόγευμα της Πέμπτης (14/5, 19:00) στη SUNEL Arena:

«Τελείωσε μία διοργάνωση, ξεκινάει μία άλλη. Είχαμε μερικές ημέρες στη διάθεσή μας για να επανέλθει η ομάδα, και σωματικά και νοητικά.

Όλοι ξέρουν, ότι τα playoffs του πρωταθλήματος έχουν μεγάλη σημασία. Θα παλέψουμε για να κρατήσουμε τουλάχιστον τη θέση, που καταλάβαμε στην κανονική περίοδο και να διεκδικήσουμε κατόπιν ό,τι μας αναλογεί.

Ο Άρης είναι ξεκούραστος και έχει σίγουρα πλεονέκτημα όσο αφορά στην ενέργεια. Όμως, επαναλαμβάνω… Γνωρίζουμε τη σημασία της αναμέτρησης και γι’ αυτό το λόγο θα είμαστε αυτοί που πρέπει».

