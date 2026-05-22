Με Νταμπίζα, Ντέμη, Φύσσα οι εκπομπές του Μουντιάλ στην ΕΡΤ

Ο Μιντιάρχης Νίκος Μποζιονέλος, έχει το ρεπορτάζ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο προγραμματισμός της ΕΡΤ αναφορικά με την κάλυψη του Μουντιάλ 2026. Θα καλυφθούν, όπως σας έχω αποκαλύψει καιρό πριν, όλα (και τα 104) παιχνίδια live, με την πλειονότητα των αγώνων να περιγράφεται από τη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό) και την αποστολή της δημόσιας τηλεόρασης να είναι πολυμελής.

Όσο για τις μουντιαλικές εκπομπές; Θα υπάρχει καθημερινά μία 15:00 με 16:00 και δύο ή τρεις βραδινές, ανάλογα το πρόγραμμα. Στις εκπομπές θα έχουν κομβικό ρόλο τρεις legends του ελληνικού ποδοσφαίρου και τους αποκαλύπτω σήμερα: Νίκος Νταμπίζας, Τάκης Φύσσας και Ντέμης Νικολαΐδης. Μουντιάλ με… άρωμα Euro 2004, κοντολογίς.

Διαβάστε περισσότερα στα σημερινά MediaLeaks