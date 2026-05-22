Χάνει το τελευταίο του παιχνίδι με την Ρόμα ο Τσιμίκας

Ο Κώστας Τσιμίκας θα χάσει το τελευταίο του παιχνίδι με την Ρόμα, αφού ταλαιπωρείται από γρίπη.

Η Ρόμα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Βερόνα και θέλει τη νίκη για να βγει στο Champions League, με τον Γκασπερίνι ωστόσο να αντιμετωπίζει προβλήματα στην προετοιμασία της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Sky Sport», ο πολύπειρος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει τους Γουέσλι, Πελεγκρίνι αλλά και τον Κώστα Τσιμίκα.

Ο Έλληνας μπακ ταλαιπωρείται από γρίπη κι έτσι δεν θα βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας του, στην οποία αγωνίζεται ως δανεικός από την Λίβερπουλ, κάτι που σημαίνει ότι αυτό θα ήταν πιθανότατα και το τελευταίο του παιχνίδι με τους Ρωμαίους.