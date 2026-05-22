Πυρά Ασλανίδη κατά Καρυστιανού: ««Στο Μαξίμου ανοίξανε σαμπάνιες, το κόμμα μετατοπίζει τη συζήτηση από τη δίκη»

Κριτική στη Μαρία Καρυστιανού για την επιλογή της να δημιουργήσει κόμμα άσκησε ο Παύλος Ασλανίδης, νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών και πατέρας του Δημήτρη που χάθηκε στη σύγκρουση, σχολιάζοντας πως “από την ώρα που είπε ότι θα κάνει κόμμα, στο Μαξίμου άνοιξαν σαμπάνιες”.

“Αποπροσανατολισμός. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι συγγενείς. Εμείς την άλλη εβδομάδα έχουμε ξανά δικαστήριο για τους ελεγκτές, έχουμε τον Καραμανλή, τρέχουμε με τον Τριαντόπουλο για την 717, έχουμε τόσα δικαστήρια. Πρέπει να δώσουμε μάχες. Οι μάχες είναι έξω, δεν είναι μέσα”, δήλωσε ο Παύλος Ασλανίδης στον ραδιοφωνικό σταθμό FM100 της Θεσσαλονίκης.

Είναι εμφανές πλέον ότι η κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού την έχει φέρει σε οριστική ρήξη με τον Σύλλογο που μέχρι πρότινος εκπροσωπούσε, καθώς κατηγορείται από μεγάλη μερίδα του για την απόφασή της να μπει στον στίβο της πολιτικής σε αυτή την χρονική περίοδο.