Μοντέλο-«θρύλος» επιστρέφει από τη Citroen

Η Citroën ετοιμάζεται να ξαναφέρει στο προσκήνιο τη φιλοσοφία του ιστορικού 2CV, επιβεβαιώνοντας επίσημα την προσθήκη ενός νέου μοντέλου στη γκάμα της, στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου FaSTLAne της Stellantis.

Το νέο μοντέλο δεν θα βασίζεται στη νοσταλγία, αλλά στη σύγχρονη ανάγκη για απλή, προσιτή και ουσιαστική μετακίνηση. Άλλωστε, αυτό ήταν πάντα το DNA του θρυλικού 2CV: ένα αυτοκίνητο φτιαγμένο για όλους, με έμφαση στην πρακτικότητα, την άνεση και την έξυπνη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου.

Η Citroën θέλει να μεταφέρει αυτή τη λογική στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, δημιουργώντας ένα μικρό ηλεκτρικό μοντέλο με χαμηλό κόστος χρήσης, ελαφριά κατασκευή και ξεχωριστή προσωπικότητα. Στόχος της γαλλικής εταιρείας είναι να προσφέρει μια διαφορετική πρόταση αστικής μετακίνησης, σε μια περίοδο όπου οι κανονισμοί στις πόλεις γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί και οι οδηγοί αναζητούν πιο ρεαλιστικές λύσεις.

Το project παραμένει πιστό στη φιλοσοφία του αρχικού TPV (Très Petite Voiture), πάνω στην οποία γεννήθηκε το 2CV. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά να βελτιώσει την καθημερινότητα με ουσία.

Μέχρι να παρουσιαστεί το νέο αυτό μοντέλο, η Citroën θεωρεί πως το ë-C3 και ειδικά η έκδοση με αυτονομία προσαρμοσμένη στις αστικές μετακινήσεις, αποτελεί ήδη μια άμεση και προσιτή απάντηση στις ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας.