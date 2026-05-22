Στην τελική ευθεία τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ILCA και iQFOiL

Στην Κροατία δεν έγιναν χθες ιστιοδρομίες και στο σημερινό πρόγραμμα των ILCA 7 ο Γιώργος Παπαδάκος ξεκινά στον χρυσό στολίσκο από την 20η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη.
Στον αργυρό στολίσκο των 58 σκαφών ο Αδαμάντιος Πετριανός είναι 5ος με 98β. και 10ος στη συνολική βαθμολογία των U23, ενώ ο Αθανάσιος Κυφίδης βρίσκεται στην 43η θέση με 213β. και στα U23 είναι 32ος.
Ο Σπύρος Προβελέγγιος τρέχει στον χάλκινο στολίσκο των 57 σκαφών και είναι 2ος με 145, 6 βαθμούς.
Στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης ILCA 6 γυναικών οι Ελληνίδες αθλήτριες συνεχίζουν στον αργυρό στολίσκο των 60 σκαφών. Μετά από οκτώ ιστιοδρομίες η Ερμιόνη Γκίκα είναι 3η με 141β. και 13η συνολικά στα U23, η Βαρβάρα Πόρτολου 7η με 152,3 βαθμούς και 16η στα U23, η Μιράντα Παπαδάκη 34η με 274β. και 35η στα U23, ενώ η Μαρία Βλάχου είναι 44η με 327 βαθμούς.
ΓΙΑ ΤΟ open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης iQFOiL στην Πορτογαλία έχουν γίνει 13 ιστιοδρομίες και στις γυναίκες η Δανάη Γιαννούλη (φωτ,) είναι 23η στην ευρωπαϊκή κατάταξη και 12η στα U23. Η Δανάη Ποντίφηξ βρίσκεται στην 33η θέση σε σύνολο 75 σκαφών από 30 χώρες.
Στους άνδρες, επίσης μετά από 13 κούρσες, ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 61ος και 30ος στα U23, o Πέτρος Κονταρίνης 67ος και 33ος στα U23 και ο Λεωνίδας Ευσταθίου 77ος. Αγωνίζονται 117 σκάφη από 35 χώρες.