«Κρέμασε» τα παπούτσια του σε ηλικία 36 ετών ο Αθπιλικουέτα

Τίτλοι τέλος για μία πλούσια καριέρα, καθώς ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα ανακοίνωσε μέσω των social media την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση

Ο 36χρονος αμυντικός γνωστοποίησε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση.

H επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε από την Οσασούνα Β το 2006 και μία σεζόν μετά ανέβηκε στην πρώτη ομάδα, ενώ το 2010 μετακόμισε στη Μαρσέιγ.

Το 2012 ήταν η μεγάλη χρονιά, όταν πήγε στην Τσέλσι, όπου πέρασε το σημαντικότερο μέρος της καριέρας του. Στις έντεκα σεζόν του στο Λονδίνο σήκωσε μεταξύ άλλων ένα Champions League (2020-21) και δύο πρωταθλήματα (2014-15, 2016-17) και ισάριθμα Europa League (2012-13, 2018-19).

Σημείωσε 508 εμφανίσεις με 17 γκολ και 51 ασίστ. Αγωνίστηκε για δύο σεζόν στην Ατλέτικο Μαδρίτης (2023-25), ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Σεβίλλη, φορώντας 16 φορές τη φανέλα της τη σεζόν 2025-26.

«Αγαπητό ποδόσφαιρο, Σήμερα, θέλω να μοιραστώ μαζί σου ότι αυτή η σεζόν θα είναι η τελευταία μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Μετά από τόσα πολλά χρόνια που έζησα το όνειρό μου, νιώθω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου.

Ειλικρινά, παρόλο που προετοιμαζόμουν γι’ αυτή τη στιγμή, δυσκολεύτηκα να γράψω αυτή την επιστολή. Μετά από 20 σεζόν, πολλοί άνθρωποι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου. Όταν κλότσησα πρώτη φορά μια μπάλα ως παιδί στην Πάμπλονα με τους συμμαθητές μου, δεν φαντάστηκα ποτέ το εκπληκτικό ταξίδι που με περίμενε. Είμαι ευγνώμων για κάθε στιγμή: τις νίκες, τις δύσκολες ήττες, τις προκλήσεις, και πάνω απ’ όλα, τους ανθρώπους που γνώρισα και τις φιλίες που έφτιαξα στον δρόμο.

Στους συμπαίκτες μου, στους προπονητές μου, και σε κάθε μέλος του προσωπικού σε όλους τους συλλόγους που είχα την τύχη να ανήκω, σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε να μεγαλώνω ως άνθρωπος και ως παίκτης κάθε μέρα. Το να φοράω τις φανέλες της Οσασούνα, της Μαρσέιγ, της Τσέλσι, της Ατλέτικο Μαδρίτης, της Σεβίλλης, και να εκπροσωπώ τη χώρα μου στα μεγαλύτερα στάδια ήταν πραγματική τιμή. Κάθε στιγμή είχε τόση σημασία για μένα…»