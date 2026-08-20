Μόλις προκύψει πρόβλημα, ο… θείος Λιόλιος «καθαρίζει»

Οι φίλοι είναι για τα δύσκολα και το ελληνικό μπάσκετ κάθεται και απολαμβάνει τη σχέση του προέδρου της Ομοσπονδίας του με μια ομάδα, την οποία διαρκώς… ξελασπώνει, χωρίς να σκεφτεί συνέπειες.

Τον φίλο τον μετράς στα δύσκολα λέει ο λαός μας. Δεν είναι τυχαίο. Ο Βαγγέλης Λιόλιος αποτελεί πραγματική κατάρα για το ελληνικό μπάσκετ. Σε κάθε του πτυχή. Ελπίζουμε όταν το καταλάβουν οι πάντες να μην είναι πλέον πολύ αργά. Να μπορεί να σωθεί κάτι.

Πρέπει, όμως, να του πιστωθεί κάτι. Η πίστη του στη φιλία. Την οποία τιμά, σέβεται και δεν προδίδει ποτέ. Σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται. Όποιο ρόλο κι αν έχει. Δεν χαμπαριάζει τίποτα: Στην ανάγκη είναι ο πρώτος που θα σπεύσει.

Στον Ολυμπιακό για παράδειγμα, κοντεύουν να θεσπίσουν μπασκετική θέση με το όνομά του. Δεν υπάρχουν γκαρντ, φόργουορντ, σέντερ. Υπάρχει θέση Λιόλιου. Αφορά τη λύση που δίνει για κοντό με ελληνικό διαβατήριο.

Αν δεν υπάρχει λύση, τη δημιουργεί. Με διαβατήριο στον Γουόκαπ. Δεν ήξετε πως θα εξελιχθεί η κατάσταση με τον Τεξανό που έκανε Έλληνα και καλά για την Εθνική ομάδα.

Παρά την έλλειψη δικής του ευθύνης, αισθάνθηκε την υποχρέωση να λύσει το ζήτημα. Σε μια εποχή που αυτός με τον Προμηθέα περιμένουν το σκεπτικό της ΕΕΑ για να ακολουθήσουν τα περαιτέρω στην υπόθεση αυτή, δεν χαμπαριάζει τίποτα. Ούτε φυσικά και η… μετοχική σύνθεση της ομάδας της Προμηθέα στάθηκε εμπόδιο. Τώρα ποια η διαφορά, ας αφήσουμε να το βρουν οι αρμόδιοι. Οι οποίοι κάτι έχουν καταλάβει από τις αποδείξεις όπως έχει φανεί.

Ο Λιόλιος φρόντισε να μην μείνει ούτε μέρα «ορφανή» η θέση του ελληνικού διαβατηρίου στα γκαρντ. Από τον Γουόκαπ σε Πλώτα δεν το λες και το καλύτερο δυνατό σενάριο, αλλά ας μείνουμε στα θετικά: Ο Πλώτας είναι Έλληνας. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Σε αντίθεση με το σκάνδαλο του Τεξανού.

Φανερά ή κρυφά, ο Λιόλιος συνεχίζει να παίρνει χρήματα (ως Προμηθέας) από τον Ολυμπιακό. Για την παραχώρηση παικτών. Φανερά ή κρυφά, συνεχίζει να του καλύπτει τα κενά σε διαβατήρια.

Τέτοιου είδους σχέση σε μεγάλη Ομοσπονδία, ανάμεσα σε πρόεδρό της και σωματείο, δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Άλλωστε πότε ξανά ένας πρόεδρος διοικούσε μια ομάδα από την οποία πουλούσε παίκτες σε μια άλλη; Εισπράττοντας χρήματα (ως ΚΑΕ).

Στις δύσκολες στιγμές, πάντα χρειάζεσαι έναν φίλο. Αν είσαι Ολυμπιακός χρειάζεσαι τον Λιόλιο να σου δώσει τον Πλώτα. Αν είσαι Λιόλιος, χρειάζεται τον Ολυμπιακό. Του οποίου οι «φωνές» στα ΜΜΕ, ξαφνικά έχουν γίνει βασικοί υπερασπιστές του Προμηθέα Πάτρας. Και πολέμιοι της ΕΕΑ. Χωρίς, φυσικά, να τους ενδιαφέρουν οι αποδείξεις και η ουσία.

Ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά είναι. Πολλές φορές αυτή η σχέση έχει δοκιμαστεί και άντεξε. Όταν οι διαιτησίες κρίνουν τα πάντα, «καθαρίζει» ο ένας. Όταν κατηγορούν τον άλλον, καταγγέλλουν από εκείνη την πλευρά.

Σε αυτή την κατάσταση, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, μοιάζει μάταιη κάθε προσπάθεια, επένδυση, άνοδος ομάδων. Ακόμη κι αν θεωρούν πως έχουν καλή σχέση με την ΕΟΚ. Σχέση Ολυμπιακού-Λιόλιου, δεν θα αποκτήσει ποτέ κανείς.

