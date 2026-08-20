DPG για Ουόκαπ: «Αυτός ο πατριώτης ίδρωσε για την σημαία, στήριξη στον Θωμά» (pic)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media, τοποθετήθηκε για την διένεξη του Τόμας Ουόκαπ με τον Ολυμπιακό, εκφράζοντας την στήριξή του στον Τεξανό καλαθοσφαιριστή.

Ο Τόμας Ουόκαπ, προχώρησε στην καταγγελία της μονομερούς ανανέωσης της συνεργασίας του με τους «ερυθρόλευκους», ζητώντας να μείνει ελεύθερος από την ομάδα του Πειραιά.

Η κίνηση του Αμερικανού γκαρντ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, με τους «ερυθρόλευκους» να απειλούν τον Ουόκαπ με διακοπή συμβολαίου αν δεν εμφανιστεί στην προπόνηση της Πέμπτης.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μάλιστα με ανάρτησή του στο Ιnstagram, πήρε θέση καταγγέλλοντας την συμπεριφορά της ΚΑΕ Ολυμπιακός σε έναν... Έλληνα διεθνή αλλά και την στάση ΕΟΚ και Πολιτείας.

Αναλυτικά το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Να συμπεριφέρεσαι έτσι σε έναν Έλληνα διεθνή και να μην αντιδράει κανείς να τον προστατέψει, είναι ντροπή. Αυτός ο πατριώτης ίδρωσε για την σημαία και ΕΟΚ και Πολιτεία, δεν υπάρχουν πουθενά. Στήριξη στον Θωμά».