Στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2029 ο Ζαρουρί

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του Ανάς Ζαρουρί.

Ο Μαροκινός εξτρέμ εντάχθηκε στο «Τριφύλλι» ως δανεικός από την Λανς το προηγούμενο καλοκαίρι, με το συμβόλαιό του να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς, η οποία ενεργοποιήθηκε.

Έτσι, θα συνεχίσει να φοράει τα πράσινα έως το 2029, με τον ίδιο να τονίζει ότι θέλει την επόμενη σεζόν ο Παναθηναϊκός να πετύχει τους στόχους που δεν κατάφερε φέτος, γιατί αυτό αξίζει τόσο ο σύλλογος, όσο και ο κόσμος του.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του Ανάς Ζαρουρί από τη γαλλική Λανς. Ο 25χρονος Μαροκινός υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με το Τριφύλλι.

Ο Ανάς εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2025. Έχει καταγράψει συνολικά 46 συμμετοχές και οκτώ γκολ με τη φανέλα του συλλόγου μας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος του κορυφαίου συλλόγου στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα με καταπληκτικούς φιλάθλους. Ήθελα να συνεχίσω την ιστορία μου στον Παναθηναϊκό και το πλάνο που βρίσκεται σε εξέλιξη, γι’ αυτό είμαι χαρούμενος που υπέγραψα το νέο συμβόλαιό μου. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν και να πετύχουμε τους στόχους μας, κάτι που δυστυχώς δεν καταφέραμε εφέτος. Πρέπει να φτάσουμε στην επίτευξη των στόχων μας γιατί το αξίζει ο σύλλογος για την προσπάθεια και πάνω απ’ όλα οι φίλαθλοί μας γιατί είναι στο πλευρό μας», δήλωσε ο Ανάς Ζαρουρί μετά την υπογραφή του συμβολαίου του».