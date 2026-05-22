Σοκ στα Χανιά: 3χρονο κοριτσάκι στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρά χτυπήματα - Συνελήφθη η μητέρα του

Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του το βράδυ της Πέμπτης (21.05.2026) στο νοσοκομείο Χανίων και από εκεί λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως το παιδί έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες σε σημεία του σώματός του και άμεσα έγιναν οι ενδεικνυόμενες ιατρικές πράξεις από παιδοχειρουργό με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Κρίθηκε αναγκαίο το κοριτσάκι να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα με την κατάστασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, να παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από παιδική χαρά, ενώ οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοικογενειακής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για οικογένεια με πολλά μέλη και δεν αποκλείεται να υπήρξε κάποιο ατύχημα. Ο πατέρας του νηπίου είναι Πακιστανός, ενώ η μητέρα του είναι Ρομά.

Το τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του. Σύμφωνα με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο, καθώς και υποσκληρίδιο αιμάτωμα: «Η κατάστασή του είναι σοβαρή και αξιολογείται από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων», ανέφερε χαρακτηριστικά.