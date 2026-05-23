Οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών μετά το sprint race του Καναδά

Δείτε πώς διαμορφώθηκαν οι βαθμολογίες σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά τη νίκη του Τζορτζ Ράσελ στο sprint race του Μόντρεαλ.

Ο Βρετανός πιλότος ήταν ο νικητής του sprint race στον Καναδά, πράγμα που του... επέτρεψε να ψαλιδίσει λίγο τη διαφορά του από τον Κίμι Αντονέλι στη βαθμολογία. Αναλυτικά: Βαθμολογία οδηγών 1. Aντονέλι 106 2. Ράσελ 88 3. Λεκλέρκ 63 4. Νόρις 58 5. Χάμιλτον 54 6. Πιάστρι 48 7. Φερστάπεν 28 8. Μπέρμαν 17 9. Γκασλί 16 10. Λόσον 10 11. Κολαπίντο 7 12. Λίντμπλαντ 5 13. Χάτζαρ 4 14. Σάινθ 4 15. Μπορτολέτο 2 16. Οκόν 1 17. Άλμπον 1 18. Χούλκενμπεργκ 0 19. Μπότας 0 20. Πέρεζ 0 21. Αλόνσο 0 22. Στρολ 0 Βαθμολογία κατασκευαστών 1. Μερσέντες 194 2. Φεράρι 117 3. ΜακΛάρεν 106 4. Ρεντ Μπουλ 32 5. Αλπίν 23 6. Χάας 18 7. Ρέισινγκ Μπουλς 15 8. Γουίλιαμς 5 9. Άουντι 2 10. Κάντιλακ 0 11. Άστον Μάρτιν 0