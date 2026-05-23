Χωρίς Ιωαννίδη στον τελικό κυπέλλου η Σπόρτινγκ - Μέσα ο Βαγιαννίδης

Έτοιμη για τον τελικό του κυπέλλου της Πορτογαλίας είναι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον Φώτη Ιωαννίδη να μένει εκτός αποστολής, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του.

Μπορεί ο Φώτης Ιωαννίδης να έχει ξεπεράσει πλέον τον τραυματισμό του, ωστόσο έμεινε εκτός πλάνων του Ρούι Μπόρχες για τον τελικό κυπέλλου κόντρα στην Τορένσε (24/05).

Ο Έλληνας στράικερ είχε μείνει στα «πιτς» από τον Φεβρουάριο και έτσι δεν είναι 100% έτοιμος για να μπει απευθείας σε ένα κρίσιμο ματς για την ομάδα της Λισαβόνας, με τον τεχνικό των Πορτογάλων να ξεκαθαρίζει πως ο Ιωαννίδης θα είναι 100% έτοιμος με το ξεκίνημα της νέας σεζόν και αυτό είναι το σημαντικό.

«Ο Ιωαννίδης δεν θα είναι έτοιμος για τον αγώνα. Έχει αναρρώσει 100%, αλλά δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως στις προπονήσεις μαζί μας. Δεδομένης της διάρκειας της απουσίας του, είναι καλύτερο να μην τον χρησιμοποιήσουμε. Θα ξεκινήσει τη σεζόν στο 100% και αυτό είναι σημαντικό γι' αυτόν και για εμάς» ανέφερε αναλυτικά.

Από την άλλη, ο Ρούι Μπόρχες μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Γιώργο Βαγιαννίδη για την αναμέτρηση, με τον διεθνή μπακ να επιστρέφει επίσης από τραυματισμό.