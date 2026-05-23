Μαλεντόν για τον τελικό: «Θα είναι πόλεμος με τον Ολυμπακό, να τα δώσουμε όλα»

Ο Τέο Μαλεντό εξέφρασε την πίστη προς την ομάδα του ένα 24ώρο πριν το τζάμπολ του μεγάλου τελικού της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό (24/5, 21:00).

Στην αρχική του τοποθέτηση σε εκπροσώπους του Τύπου ο Γάλλος γκαρντ της Ρεάλ ανέφερε:

«Αυτός του 2023 στο Κάουνας ήταν ένας από τους καλύτερους τελικούς, που κρίθηκε στο τέλος με το σουτ του Σέρχιο. Τώρα είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών, κάθε κατοχή μετρά, κάθε μικρή λεπτομέρεια μετρά παραπάνω από το συνηθισμένο. Είμαστε έτοιμοι. Θα είναι σημαντική η δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η επίθεσή μας είναι κλειδί για μας φέτος, αλλά και η άμυνα. Θα χρειαστούμε και τα δύο για να τους καθυστερήσουμε και να παίξουμε το παιχνίδι μας».

Ερωτηθείς αν ο Γιουλ έχει μιλήσει στην ομάδα απάντησε: «Ναι, είναι ο αρχηγός μας άλλωστε. Πάντως ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, δεν θα στηριχτούμε σε αυτό και δεν αρκεί αυτό. Ξέρουμε πόσο σκληρός αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός και θα είναι ένα δυνατό ματς».

Για το πώς θα αντιμετωπίσουν τις απουσίες τους και τον Ολυμπιακό είπε: «Θα είναι πόλεμος. Είναι ένα παιχνίδι που θα κρίνει όλη μας τη σεζόν και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει. Δεν υπάρχει αύριο, πρέπει να τα δώσουμε όλα και να ζήσουμε με το αποτέλεσμα».

Σε ερώτηση για το πώς επηρέασε την ομάδα ψυχολογικά ο τραυματισμός του Γκαρούμπα απάντησε: «Σίγουρα πονά, είναι πολύ άσχημο να βλέπεις κάποιον να τραυματίζεται στα τελική στάδια της σεζόν. Πάντα είναι άσχημο να χτυπάει κάποιος, αλλά η σοβαρότητα το κάνει χειρότερο. Μπορούμε όμως να δούμε και τη θετική πλευρά, να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη και γι’ αυτόν».

Σχετικά με το γεγονός ότι έκανε ρεκόρ καριέρας στο ΟΑΚΑ είπε: «Είναι ένα ξεχωριστό γήπεδο λόγω του glass floor. Είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο».

Όσο για το αν περιμένει ένα ακόμη παιχνίδι με ψηλό σκορ, όπως στον ημιτελικό με τη Βαλένθια: «Περιμένουμε τα πάντα, είναι στο χέρι μας να παίξουμε όπως θέλουμε και είμαστε σε αυτό επικεντρωμένοι».