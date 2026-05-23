Γκολ στο 95’ και στα σαλόνια μετά από 9 χρόνια η Χαλ!

Η Χαλ επικράτησε με γκολ στις καθυστρήσεις της Μίντλεσμπρο (1-0) και επέστρεψε στην Premier League μετά από 9 χρόνια.

Χάρη σε γκολ του ΜακΜπέρνι στις καθυστερήσεις, οι Tigers επικράτησαν με 1-0 της Μίντλεσμπρο στον τελικό των 200 εκατ. λιρών και επέστρεψαν στην Premier League για πρώτη φορά από το 2017, όταν και είχαν υποβιβαστεί. Η Χαλ πέτυχε το «χρυσό» γκολ στο 95’ όταν ο σκόρερ αντέδρασε πιο γρήγορα απ’ όλους στην ασταθή επέμβαση του αντίπαλου keeper και με πλασέ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και τους fans στα ουράνια…

Σημειώνεται ότι η Χαλ το 2020 υποβιβάστηκε στην League One και αφού επέστρεψε στην Championship, πέρυσι απέφυγε νέο υποβιβασμό χάρη στη διαφορά τερμάτων. Δώδεκα μήνες αργότερα, έκανε το αδιανότητο επιστρέφοντας στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου.