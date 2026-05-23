Coach Νίστρουπ: Φίλοι του Παναθηναϊκού δέστε τις ζώνες σας, Part 1 (Vids)

Στην πιο ποδοσφαιρική επιλογή των τελευταίων ετών προχωρά ο Παναθηναϊκός, φέρνοντας στην Ελλάδα έναν εξαιρετικό προπονητή που ταυτόχρονα ταιριάζει στις αδυναμίες roster και οργανισμού. Ηγετική φυσιογνωμία, απαιτητικός, νικητής, λάτρης της τακτικής και της πειθαρχίας. Δέστε τις ζώνες σας, η αποτυχία δεν είναι πλέον επιλογή.

Γιατί είναι σωστή απόφαση η πρόσληψη Νίστρουπ

Στο ποδόσφαιρο φυσικά και υπάρχει ρίσκο, όμως υπάρχουν τρόποι να το μειώσεις, έως και να το εξαλείψεις. Αν ξέρεις τι ζητάς, γνωρίζεις πού θες να φτάσεις ως club και αξιολογήσεις σωστά, με απόλυτα κριτήρια, δεν μπορείς να αποτύχεις.

Ο Παναθηναϊκός επιλέγει όχι απλά έναν “ψαγμένο προπονητή διαφορετικού στυλ”, επιλέγει έναν προπονητή γιατί ξέρει πού θέλει να πάει αύριο ως οργανισμός. Η διαδρομή έχει στροφές, ο δρόμος είναι δύσκολος, όμως το τέρμα του δρόμου φαίνεται. Όταν γνωρίζεις λοιπόν το τέρμα, οι στροφές είναι μέρος της διαδρομής. Στο τέρμα όμως θα φτάσεις.

Μπορεί να πάρει χρόνο, να περάσει δυσκολίες, ο Παναθηναϊκός όμως ακολουθεί τον δρόμο άλλων club που ξέρουν τι θέλουν να κάνουν, ό,τι δεν ήξερε ο ίδιος τα τελευταία χρόνια. Μια σειρά επιλογών που ξεκινάνε με τον coach Νίστρουπ, δείχνουν κατάματα τον δρόμο που χαράσσει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι λόγια του αέρα, λόγια εντυπωσιασμού, όσοι διαβάζετε τα κείμενα γνωρίζετε πόσο απαιτητικός είμαι και αν γράφω εύκολα λόγια που χαϊδεύουν αυτιά.

Den Røde Tråd

Η δανέζικη σχολή ποδοσφαίρου αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες ένα από τα πιο επιτυχημένα “υβρίδια” στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η ολλανδική σχολή είναι η βάση της στην επιθετική ανάπτυξη, οπότε συχνά βλέπουμε ομάδες ολλανδικές και σκανδιναβικές να δίνουν έμφαση σε build up, πάσες στο έδαφος και τετράδα στην άμυνα (4-3-3 συνήθως).

Από τη γερμανική σχολή, η επιρροή είναι στο αμυντικό κομμάτι και ειδικότερα στην επιθετικότητα της άμυνας, στο press σε ψηλά μέτρα. Υπάρχουν όμως και πιο χαρακτηριστικές βάσεις:

Ανάπτυξη της τεχνικής του αθλητή από μικρή ηλικία Πρωτοβουλία με την μπάλα στα πόδια και διαχωρισμό από τον φόβο του λάθους Διατάξεις με τετράδα άμυνας, χαφ που πατάνε περιοχή και πλάγια μπακ που συμμετέχουν ενεργά στην επιθετική λειτουργία

Όλα αυτά δείχνουν πως ο Παναθηναϊκός πάει σε έναν καταρτισμένο coach με επιρροές και θητεία δίπλα σε εξαιρετικούς προπονητές. Οι βάσεις είναι εκεί και αδιαπραγμάτευτες. Υπάρχουν αρχές.

Τι ποδόσφαιρο θα παίζει ο Παναθηναϊκός

1. Build Up – 35 μέτρα τα στόπερ

Βασικό κομμάτι του τρόπου παιχνιδιού του Νίστρουπ είναι η ανάπτυξη από τις πίσω γραμμές. Αρκετοί θα πείτε πως κανείς από τα στόπερ που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να παίξει με αυτόν τον τρόπο. Πρώτα έχει να κάνει με την τακτική δουλειά το build up και με την ικανότητα των αθλητών φυσικά, όμως η βάση, η δομή, είναι η τακτική. Μην παραξενευτούμε λοιπόν αν δούμε κάποιον από τα στόπερ που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός να συμμετέχει στη διαδικασία χωρίς να είναι πρόβλημα.

Ο τερματοφύλακας στην ανάπτυξη από χαμηλά έχει μεγάλο ρόλο, λειτουργεί σαν κανονικός ποδοσφαιριστής και δίνει τη δυνατότητα στον Νίστρουπ, για την αποφυγή του press, να ανοίξει τα στόπερ στα 35 μέτρα ώστε να τους δώσει μεγαλύτερο χρόνο μέχρι να φτάσει ο αντίπαλος.

Τα πλάγια μπακ μένουν στη γραμμή για να υπάρχει όλο το πλάτος και να κυκλοφορεί η μπάλα από πλευρά σε πλευρά, ενώ τα χαφ είναι διαγώνια μεταξύ τους, σχετικά κοντά. Build up 1-4-2 λοιπόν. Παρακάτω έρχεται κάτι όμορφο.

2. Roberto De Zerbi’s style

Γνωστός για τον τρόπο που σπάει το press των αντιπάλων από τον άξονα, ο coach De Zerbi έχει γίνει αντικείμενο μελέτης. Ο Νίστρουπ το έχει εισαγάγει στο playbook, είναι γνωστό πως όλες οι ομάδες στη Δανία προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο και να πιέσουν.

Το να σπας το press με την μπάλα στα πόδια είναι όμορφο, το να το κάνεις από τον άξονα και να μετατρέπεις σε τεχνητό transition μια φάση που βρίσκεσαι σε δυσκολία όμως, είναι εξαιρετικό.

Η Κοπεγχάγη το έκανε συχνά και επιτυχημένα. Φυσικά απαιτείται τερματοφύλακας με καλή τεχνική κατάρτιση και επαφή με την μπάλα στα πόδια, στόπερ ψύχραιμα με καλό κοντρόλ και πάσα, χαφ το ίδιο.Άμεσα λοιπόν γίνονται αντιληπτές και οι μεταγραφικές ανάγκες. Όμως, επαναλαμβάνω, η τακτική δουλειά μετρά περισσότερο και είναι φυσιολογικό κάποιος που τώρα στο μυαλό σας δεν μπορεί να ακολουθήσει το πλάνο, να καταφέρει να είναι αποδοτικός.

3. Middle third

Βασίζεται στις σύγχρονες διατάξεις επίθεσης (3-2-5 / 3-1-6), όμως το ποιος συμμετέχει πού δεν είναι προκαθορισμένο. Η δυσκολία εδώ είναι οι τοποθετήσεις των αθλητών και τα rotations, καθώς κάθε φορά η φάση μπορεί να απαιτεί κάτι διαφορετικό.

Τρίτος στην άμυνα μαζί με τα στόπερ λοιπόν μπορεί να μένει ένας πλάγιος μπακ, μπορεί να μένει ένας χαφ σε δεξί ή αριστερό split, μπορεί και κανένας. Δεν είναι προκαθορισμένο. Είναι ζητούμενο όμως η σωστή και ορθολογική σκέψη των ποδοσφαιριστών, το καλό διάβασμα του παιχνιδιού με ψυχραιμία. Τα χαφ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, είναι αυτοί που διαμορφώνουν τη διάταξη.

Δεν θα δούμε καθαρό “6” (όπως είδαμε φέτος το Μάριν - Πινέδα), ο Παναθηναϊκός θα πάει σε λογική με δύο “6,5” ταυτόχρονα. Παιδιά όπως είναι ο Κοντούρης και ο Τσέριν έχουν στοιχεία που χρειάζεται ο Νίστρουπ, όμως εδώ πρέπει να γίνει σημαντική αναβάθμιση και μιας και το φέρνει η κουβέντα, τα χαφ που έχει το πρωτάθλημα της Δανίας είναι εξαιρετικά...

4. Ομάδα Compact και στην επίθεση

Κοντινές αποστάσεις δεν είναι όρος μόνο για την άμυνα. Σαν ένα ενιαίο unit, ο coach Νίστρουπ ζητά από τους παίκτες του να συμμετέχουν όλοι στο επιθετικό κομμάτι. Όταν λοιπόν η ομάδα του έχει την μπάλα, όλοι οι παίκτες πλην του τερματοφύλακα βρίσκονται στο μισό του αντιπάλου και μάλιστα αρκετά μέτρα μετά τη σέντρα.

Γιατί συμβαίνει αυτό:

Πολλές επιλογές πάσας για να υπάρξει σύνδεση στις πλευρές με την μεταφορά μπάλας Προετοιμασία άμυνας (Rest Defence) αν χαθεί η μπάλα. Έχοντας τόσους παίκτες ψηλά και μπροστά, αν η μπάλα χαθεί έχεις περισσότερες και πιο άμεσες πιθανότητες να την ξανακερδίσεις με άμεσο pressing.

5. Διάσπαση άμυνας

Μεγάλο ζήτημα είναι το πώς επιλέγει να “ανοίξει” άμυνες σε χαμηλά μέτρα. Η αλήθεια είναι πως έχει διάφορα μοτίβα, δίνει μεγάλο βάρος στο να “χτυπήσει” τον αντίπαλο στον χώρο ανάμεσα στον μπακ και στον στόπερ. Για να το κάνει αυτό, τα half spaces (έχω πάθει σοκ που μιλάμε για τέτοια πράγματα στον Παναθηναϊκό μετά τον Γιοβάνοβιτς) έχουν μεγάλη σημασία στον τρόπο ανάπτυξης. Τα μεσοδιαστήματα προσφέρουν καλές συνεργασίες στα πλάγια με συνεργασία τρίτου παίκτη. Είναι τα μόνα σημεία στο γήπεδο που μπορείς να πασάρεις σε όλα τα κανάλια του γηπέδου (στα δύο μεσοδιαστήματα, στα δύο άκρα και στον κεντρικό άξονα), ενώ λειτουργούν και ως σημείο επιβράδυνσης της άμυνας όταν αυτή κινείται από πλευρά σε πλευρά.

Φυσικά απαιτείται τεχνική και ταλέντο, όμως σε τακτικό πλαίσιο ο Παναθηναϊκός με την επιλογή του Νίστρουπ θα έχει ό,τι χρειάζεται.

Το πρόβλημα

Θα κλείσω το κείμενο της ανάλυσης με κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία και θα επανέλθουμε με νέο κείμενο για το κομμάτι της άμυνας, ενώ θα υπάρξει και ένα ακόμα με τον τρόπο που διαχειρίζεται καταστάσεις και την προσωπικότητά του.

Το πρόβλημα με τον Νίστρουπ είναι ένα και λύνεται: Στα πρωταθλήματα αυτά, Ολλανδίας, Βελγίου και Σκανδιναβίας, οι ομάδες δίνουν μεγάλη έμφαση στο επιθετικό κομμάτι, πολύ περισσότερο από το αμυντικό. Οι προπονητές λοιπόν φτιάχνουν όμορφες ομάδες επιθετικά που κάνουν πράγματα, όμως η αφέλεια καμιά φορά τις χαρακτηρίζει.

Πρέπει ο coach Νίστρουπ να καταλάβει γρήγορα πώς θα γίνει κυνικός γιατί εδώ το αποτέλεσμα είναι το πρώτο ζητούμενο και να συνδέσει το ωραίο ποδόσφαιρο με την εξυπνάδα που είναι ζωτικής σημασίας στα Βαλκάνια. Τα λέμε σύντομα.