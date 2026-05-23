Συμφωνία Παναθηναϊκού-Νέστρουπ: Αναλαμβάνει το τριφύλλι ο Δανός!

Υπάρχει deal! Ο 38χρονος Δανός σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να ανακοινωθεί.

Άμεσες οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό με το θέμα του προπονητή καθώς η καλή προεργασία που είχε γίνει τις προηγούμενες εβδομάδες οδήγησε γρήγορα στην επόμενη ημέρα. Κυριολεκτικά… επόμενη καθώς μια μέρα μετά το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ οι πράσινοι έφτασαν σε οριστική συμφωνία με τον Τζέικομπ Νέστρουπ που αναλαμβάνει τους πράσινους και ασχολείται ήδη ενεργά με την σεζόν που έρχεται και ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Οι δύο πλευρές πάντως έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία κι αυτό που απομένει είναι η ανταλλαγή συμβολαίων που θα επισημοποιήσει τον «γάμο».

Ο Δανός έχει κάνει όλα τα… σωστά βήματα στην προπονητική ξεκινώντας από τα χαμηλά προς τα υψηλά στρώματα και μετά από δύο πρωταθλήματα και Κύπελλα Δανίας με την Κοπεγχάγη που συνδυάστηκαν με μεγάλες διακρίσεις και σπουδαίο ποδόσφαιρο στο Champions League, βγαίνει από τα σύνορα της Δανίας για να κυνηγήσει με τον Παναθηναϊκό το πολυπόθητο πρωτάθλημα που τόσο πολύ λείπει από τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η συμφωνία να πάρει σάρκα και οστά καθώς τις τελευταίες ημέρες οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δούλεψαν πολύ ώστε να τελειώσει το ζήτημα και να μπορέσει ο προπονητής να πάρει στα χέρια του την ομάδα έγκαιρα και να προχωρήσει τις εισηγήσεις του στο μεταγραφικό πάρε-δώσε.

Ήδη χθες ενεργοποιήθηκε η οψιόν του Ζαρουρί και φαίνεται πως οι πράσινοι φουλάρουν και σε μεταγραφικό επίπεδο σε σημείο ώστε να έχουν κυκλώσει στόχους και να τρέχουν υποθέσεις που μπορεί γρήγορα να έχουν αίσια κατάληξη.

Εδώ μπορείτε να δείτε ποιος είναι ο Τζέικομπ Νέστρουπ, το όνομα του οποίου αποκάλυψε το SDNA για τον άνθρωπο που μπορεί να ξανακάνει τον Παναθηναϊκό ομάδα και να τον οδηγήσει στους τίτλους. Ενα πλήρες αφιέρωμα για τον τρόπο σκέψης και τη φιλοσοφία του νέου τεχνικού του τριφυλλιού.

