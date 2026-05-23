Ο Παναθηναϊκός έρχεται: Πέρασε στους τελικούς του πόλο και βλέπει Ch.League!

Σπουδαίος Παναθηναϊκός επικράτησε με 12-9 του Απόλλων Σμύρνης και προκρίθηκε στους τελικούς του πρωταθλήματος μετά από 11 χρόνια, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η πρόκριση δίνει δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League της επόμενης σεζόν για την ομάδα του Δημήτρη Μάζη,
«Νωθρό» ξεκίνημα από τις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 2-1 ύστερα από κοντινό γκολ του Μπανίσεβιτς. Ο Κουρούβανης εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και έκανε το 3-1. Οι «πράσινοι» κράτησαν την απόσταση των 2 τερμάτων μέχρι το τέλος του πρώτου οκταλέπτου (4-2).
Ο Σολανάκης ήταν αυτός που πέτυχε το πρώτο γκολ της δεύτερης περιόδου μειώνοντας σε 4-3 για τον Απόλλων Σμύρνης. Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήταν άμεση με τον Κοπελιάδη να κάνει το 5-3. Από εκείνο το σημείο οι 2 αντίπαλοι «κόλλησαν» επιθετικά, με το 5-4 να είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Με κοντινό γκολ ο Σολανάκης έφερε το σκορ στα ίσα (5-5). Με εξαιρετικό σουτ ο Παπασηφάκης ανέκτησε ξανά το υπέρ σκορ των γηπεδούχων. Οι «πράσινοι» δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς με σκόρερ τον Σκουμπάκη έγινε το 7-5. Ο Μπογκντάνοβιτς πέτυχε το πρώτο του προσωπικό γκολ στο 7-6. Στο 1:52 πριν την λήξη του τρίτου οκταλέπτου ο Παπασηφάκης σημείωσε νέο γκολ κάνοντας το 8-6. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει τον έλεγχο και για πρώτη φορά πήγε στο +3 (9-6), στο φινάλε της τρίτης περιόδου.
Το τελευταίο οκτάλεπτο άρχισε με τον Λασκαρίδη να μειώνει για τον Απόλλων Σμύρνης σε 9-7 και τον Σκουμπάκη να απαντάει άμεσα για το 10-7. Από την θέση του πέναλτι ο Γαρδίκας έφερε ξανά την απόσταση στα 2 τέρματα (10-8). Η «ελαφρά ταξιαρχία» πέτυχε 2ο σερί γκολ για το 10-9. Αλλά ο Κουρούβανης «ξεκόλλησε» επιθετικά το «τριφύλλι» κάνοντας το 11-9 και ο Γκουβέτσης «κλείδωσε» τη νίκη για τον Παναθηναϊκό καθώς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 12-9.
Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης 3, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.
Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 1, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας 3, Αλευρίδης, Σολανάκης 2, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης, Σάρρος.