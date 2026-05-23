Ο Παναθηναϊκός έρχεται: Πέρασε στους τελικούς του πόλο και βλέπει Ch.League!

Πράσινος ο τρίτος ημιτελικός κόντρα στον Απόλλωνα (σκορ 12-9) και πρόκριση μετά από 10 χρόνια στους τελικούς της Α1 όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Μια πρόκριση που δίνει δικαίωμα συμμετοχής στο Ch.League της επόμενης σεζόν.

Σπουδαίος Παναθηναϊκός επικράτησε με 12-9 του Απόλλων Σμύρνης και προκρίθηκε στους τελικούς του πρωταθλήματος μετά από 11 χρόνια, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η πρόκριση δίνει δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League της επόμενης σεζόν για την ομάδα του Δημήτρη Μάζη,

«Νωθρό» ξεκίνημα από τις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 2-1 ύστερα από κοντινό γκολ του Μπανίσεβιτς. Ο Κουρούβανης εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και έκανε το 3-1. Οι «πράσινοι» κράτησαν την απόσταση των 2 τερμάτων μέχρι το τέλος του πρώτου οκταλέπτου (4-2).

Ο Σολανάκης ήταν αυτός που πέτυχε το πρώτο γκολ της δεύτερης περιόδου μειώνοντας σε 4-3 για τον Απόλλων Σμύρνης. Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήταν άμεση με τον Κοπελιάδη να κάνει το 5-3. Από εκείνο το σημείο οι 2 αντίπαλοι «κόλλησαν» επιθετικά, με το 5-4 να είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Με κοντινό γκολ ο Σολανάκης έφερε το σκορ στα ίσα (5-5). Με εξαιρετικό σουτ ο Παπασηφάκης ανέκτησε ξανά το υπέρ σκορ των γηπεδούχων. Οι «πράσινοι» δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς με σκόρερ τον Σκουμπάκη έγινε το 7-5. Ο Μπογκντάνοβιτς πέτυχε το πρώτο του προσωπικό γκολ στο 7-6. Στο 1:52 πριν την λήξη του τρίτου οκταλέπτου ο Παπασηφάκης σημείωσε νέο γκολ κάνοντας το 8-6. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει τον έλεγχο και για πρώτη φορά πήγε στο +3 (9-6), στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Το τελευταίο οκτάλεπτο άρχισε με τον Λασκαρίδη να μειώνει για τον Απόλλων Σμύρνης σε 9-7 και τον Σκουμπάκη να απαντάει άμεσα για το 10-7. Από την θέση του πέναλτι ο Γαρδίκας έφερε ξανά την απόσταση στα 2 τέρματα (10-8). Η «ελαφρά ταξιαρχία» πέτυχε 2ο σερί γκολ για το 10-9. Αλλά ο Κουρούβανης «ξεκόλλησε» επιθετικά το «τριφύλλι» κάνοντας το 11-9 και ο Γκουβέτσης «κλείδωσε» τη νίκη για τον Παναθηναϊκό καθώς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 12-9.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης 3, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 1, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας 3, Αλευρίδης, Σολανάκης 2, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης, Σάρρος.