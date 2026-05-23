«Συμφώνησε με τον Ολυμπιακό ο Μοντέρο»

Ο Ζαν Μοντέρο δεν θα ανανεώσει στην Βαλένθια και έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία.

Η «Mundo Deportivo» σε δημοσίευμά της αναφέρεται στο μέλλον του Ζαν Μοντέρο. Όπως τονίζει ο νεαρός αστέρας θα αποχωρήσει από την Βαλένθια και συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Υπογραμμίζεται πως πέρα από το αθλητικό και οικονομικό κομμάτι, δεν έμεινε ικανοποιημένος και με τον τρόπο που οι «Νυχτερίδες» χειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις και έτσι αρνήθηκε την προσφορά της, η οποία ήταν μέχρι το 2028 (2 εκατομμύρια την επόμενη σεζόν και 2,2 εκατομμύρια την σεζόν 2027-28, με ρήτρα στα 2 εκατομμύρια).

Το ισπανικό Μέσο αναφέρει πως πολλές ομάδες είχαν κάνει προτάσεις ή είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Μοντέρο, με τον Ολυμπιακό να είναι το φαβορί για την απόκτησή. Μάλιστα, τονίζεται πως υπάρχει ήδη συμφωνία στις δύο πλευρές.

Τέλος, όσον αφορά το ΝΒΑ υπογραμμίζεται πως ο Μοντέρο θα ήθελε να κάνει το... άλμα, αλλά πιστεύει πως πρώτα πρέπει να αγωνιστεί στο κατάλληλο περιβάλλον στην Ευρώπη. Βέβαια, αναφέρεται πως στο επόμενο συμβόλαιο που θα υπογράψει θα υπάρχει NBA-out.

Φέτος ο Μοντέρο αγωνίστηκε σε 38 ματς στην Euroleague και είχε κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4,8 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 17,9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 22:59 στο παρκέ.

- Στην regular season είχε 13,7 πόντους, 2,8 ριμπάουντ, 4,6 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 16,4 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 21:54.

-Στα play-offs με τον Παναθηναϊκό AKTOR είχε 18,6 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ, 1,4 κλεψίματα και 26,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 28:25.

-Στον ημιτελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης είχε 15 πόντους, 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα και 19 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 30:46.

Θυμίζουμε πως η Βαλένθια φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Τι Τζέι Σορτς.