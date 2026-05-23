Skoda: Νέο προνομιακό επιτόκιο 3,9% για Fabia, Kamiq και Elroq

Η Skoda ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπορική ελκυστικότητα της γκάμας της στην ελληνική αγορά, προσφέροντας νέο προνομιακό επιτόκιο 3,9% για τα μοντέλα Fabia, Kamiq και Elroq.

Η νέα χρηματοδοτική δυνατότητα διαμορφώνει ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο απόκτησης για τρεις προτάσεις με ξεχωριστό ρόλο στη γκάμα της μάρκας: το compact Fabia, το αστικό SUV Kamiq και το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Elroq. Το πρόγραμμα αφορά ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, και ισχύει για τιμολογήσεις έως τις 30 Ιουνίου 2026, για οχήματα που βρίσκονται στο διαθέσιμο απόθεμα.

Η νέα ενέργεια εντάσσεται στη συνολική εμπορική επανατοποθέτηση της Skoda, η οποία εστιάζει στη σχέση αξίας–τιμής, στον πλουσιότερο εξοπλισμό και σε μια πιο ξεκάθαρη πρόταση για τον σύγχρονο οδηγό. Στο πλαίσιο αυτό, η Skoda έχει ήδη προχωρήσει σε ουσιαστική αναβάθμιση της εμπορικής παρουσίας μοντέλων όπως τα Fabia, Kamiq και Scala, μέσα από νέες εκδόσεις, όπως η Selection Plus, με ενισχυμένο βασικό εξοπλισμό και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τοποθέτηση στις κατηγορίες τους. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την αξία που λαμβάνει ο πελάτης, όχι μόνο τη στιγμή της αγοράς, αλλά σε όλη τη διάρκεια χρήσης του αυτοκινήτου.

Στο επίκεντρο της νέας χρηματοδοτικής δυνατότητας βρίσκονται τρία μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές, αλλά ιδιαίτερα σημαντικές ανάγκες της αγοράς. Το Fabia αποτελεί την πιο προσιτή είσοδο στον κόσμο της Skoda, προσφέροντας compact διαστάσεις, ευελιξία στην πόλη, χαμηλό κόστος χρήσης και την πρακτικότητα που χαρακτηρίζει τη μάρκα. Με σύγχρονη σχεδίαση, αποδοτικούς κινητήρες και ολοκληρωμένο τεχνολογικό υπόβαθρο, απευθύνεται σε οδηγούς που αναζητούν ένα καθημερινό αυτοκίνητο με ουσία, ευκολία και σιγουριά.

Το Kamiq εκφράζει τη δυναμική παρουσία της Skoda στην κατηγορία των αστικών SUV, μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της ελληνικής αγοράς. Συνδυάζει υπερυψωμένη θέση οδήγησης, άνετους χώρους, ευελιξία στις καθημερινές μετακινήσεις και πλούσιο εξοπλισμό, διατηρώντας παράλληλα τις compact διαστάσεις που το καθιστούν πρακτικό στην πόλη. Με τη νέα εμπορική του τοποθέτηση, το Kamiq ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του ως μία ολοκληρωμένη SUV επιλογή για οδηγούς και οικογένειες που θέλουν περισσότερη άνεση, τεχνολογία και χρηστικότητα, χωρίς περιττές υπερβολές.

Το Elroq, από την πλευρά του, σηματοδοτεί τη νέα ηλεκτρική εποχή της Skoda, φέρνοντας την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα σε ένα πιο προσιτό και πρακτικό SUV πακέτο. Με σύγχρονη σχεδίαση, κορυφαία ηλεκτρική τεχνολογία και χαρακτήρα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης, το Elroq ενισχύει τη θέση της Skoda στη μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Αποτελεί μια πρόταση που συνδυάζει την ηλεκτρική οδήγηση με την πρακτικότητα και τη λογική που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν τη μάρκα.

Με αυτόν τον τρόπο, η Skoda καλύπτει τρία βασικά σημεία ενδιαφέροντος της ελληνικής αγοράς: την προσιτή καθημερινή μετακίνηση με το Fabia, την ισχυρή ζήτηση για compact SUV με το Kamiq και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση με το πολυβραβευμένο BEV Elroq. Σε συνδυασμό με το νέο προνομιακό επιτόκιο 3,9%, η μάρκα δημιουργεί μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση επιλογής για αγοραστές που αναζητούν πρακτικότητα, τεχνολογία, οικονομική λογική και σιγουριά σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, η συνολική αξία ιδιοκτησίας ενισχύεται περαιτέρω μέσα από το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN, το οποίο προσφέρει κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ., σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Η κάλυψη ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και της τυχόν επέκτασής της, ενώ ανανεώνεται για δύο έτη ή 30.000 χλμ. με την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης συντήρησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda. Με αυτόν τον τρόπο, το Skoda ZEN προσφέρει περισσότερη σιγουριά σε βάθος χρόνου και ενισχύει την αξία του αυτοκινήτου σε όλη τη διάρκεια της χρήσης του.

Το Skoda ZEN εκφράζει με ουσιαστικό τρόπο τον χαρακτήρα της μάρκας: έξυπνες λύσεις με πραγματική αξία για τον οδηγό και την οικογένειά του. Δεν πρόκειται απλώς για ένα πρόγραμμα εγγύησης, αλλά για μια επιπλέον παροχή φροντίδας που συνοδεύει το αυτοκίνητο για περισσότερα χρόνια, μειώνοντας την αβεβαιότητα και προσφέροντας στον πελάτη την ηρεμία ότι το Skoda του παραμένει σε σωστά χέρια. Η συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda διασφαλίζει ότι κάθε αυτοκίνητο παρακολουθείται από εξειδικευμένους τεχνικούς, με διαδικασίες και ανταλλακτικά που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Με το νέο επιτόκιο 3,9%, τα ενισχυμένα εμπορικά οφέλη, την πιο ανταγωνιστική τοποθέτηση των μοντέλων και το πρόγραμμα Skoda ZEN, η Skoda διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ελληνική αγορά. Μια πρόταση που δεν περιορίζεται μόνο στην πιο εύκολη απόκτηση του αυτοκινήτου, αλλά επεκτείνεται στη χρήση, στη συντήρηση, στη μακροχρόνια φροντίδα και στη συνολική εμπειρία ιδιοκτησίας, εκεί όπου η πραγματική αξία ενός Skoda αποδεικνύεται καθημερινά.