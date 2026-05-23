Κοζέρ: «Δεν γνωρίζω πιο επικίνδυνη ομάδα από την Ρεάλ όταν είναι αουτσάιντερ» (pic)

Ο Φαμπιάν Κοζέρ τόνισε πως η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα όταν είναι αουτσάιντερ ενόψει του τελικού της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθούν στον μεγάλο τελικό της Euroleague και ο Φαμπιέν Κοζέρ έκανε τη δικό του σχόλιο.

Ο θρύλος της «Βασίλισσας» τόνισε πως η ισπανική ομάδα είναι η πιο επικίνδυνη που υπάρχει όταν είναι το αουτσάιντερ σε μία του ανάρτηση.

Μάλιστα, για αυτό το post ρωτήθηκαν και οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Σέρτζιο Σκαριόλο στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού.

«Δεν γνωρίζω καμία ομάδα πιο επικίνδυνη από τη Ρεάλ Μαδρίτης όταν είναι αουτσάιντερ...» έγραψε ο Κοζέρ.

Δείτε την ανάρτηση: