Νεκρός ο ηθοποιός Στιούαρτ ΜακΛίν - Οι Αρχές εξετάζουν ανθρωποκτονία

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Στιούαρτ ΜακΛίν (Stewart McLean), γνωστού από τη συμμετοχή του στη σειρά «Virgin River» στο Netflix.

Η σορός του 45χρονου ηθοποιού εντοπίστηκε στην περιοχή Lions Bay της Βρετανικής Κολομβίας, με τις καναδικές Αρχές να εξετάζουν πλέον την υπόθεση ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του λίγες ημέρες πριν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, ο ΜακΛίν είχε θεαθεί τελευταία φορά στις 15 Μαΐου στην κατοικία του, ενώ η εξαφάνισή του δηλώθηκε επίσημα τρεις ημέρες αργότερα.

Η Ειδική Ομάδα Διερεύνησης Ανθρωποκτονιών του Καναδά ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η συλλογή στοιχείων, η ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας και η λήψη καταθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι τελευταίες κινήσεις του ηθοποιού.

Η ανακοίνωση της εκπροσώπου των Αρχών

Η εκπρόσωπος της IHIT, Έστερ Τάπερ, ανέφερε ότι οι ερευνητές αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο ώστε να δοθούν απαντήσεις στην οικογένεια και στους οικείους του ηθοποιού.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως από τη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνισή του ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή.

Τον θάνατο του Στιούαρτ ΜακΛίν επιβεβαίωσε και το πρακτορείο του, Lucas Talent Inc., μέσα από συγκινητική ανακοίνωση της ατζέντισσάς του, Τζόντι Κάπλαν.

Όπως ανέφερε, συνεργάστηκε μαζί του για περισσότερα από δέκα χρόνια, περιγράφοντάς τον ως έναν επαγγελματία με χιούμορ, ευγένεια και αφοσίωση στη δουλειά του.

«Ήταν πάντα υπέροχος συνεργάτης, αφοσιωμένος, επαγγελματίας, πρόθυμος και αστείος χωρίς τέλος. Πολλοί διευθυντές διανομής ρόλων επικοινώνησαν για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και στο πρακτορείο μας, και όλα τα μηνύματα έλεγαν το ίδιο: πόσο σπουδαίος άνθρωπος ήταν και πόσο θα λείψει. Αναπαύσου εν ειρήνη, Στιούαρτ» έγραψε.

Οι σειρές στις οποίες συμμετείχε

Ο Στιούαρτ ΜακΛίν είχε εμφανιστεί σε αρκετές γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι σειρές «Virgin River», «Arrow», «Happy Face» και «Murder in a Small Town».

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και στους θαυμαστές του, που αποχαιρετούν έναν ηθοποιό με σημαντική τηλεοπτική παρουσία.

Πηγή: ethnos.gr