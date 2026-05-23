Τζόλης: «Αν με καλέσει η Παρί Σεν Ζερμέν, θα το σκεφτώ σοβαρά»

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην Κλαμπ Μπριζ, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων που παρακολουθούν στενά την πορεία του.

Ο διεθνής εξτρέμ ήταν πρωταγωνιστής και στην αναμέτρηση με τη Μαλίν, όπου σημείωσε ένα εξαιρετικό γκολ και μοίρασε μία ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Κλαμπ Μπριζ. Παρά το τελικό 2-2, η ισοπαλία της Σεν Ζιλουάζ χάρισε μαθηματικά τον τίτλο στην ομάδα του.

Η φετινή σεζόν εξελίχθηκε ιδανικά για τον Έλληνα άσο, ο οποίος κατέγραψε συνολικά 21 γκολ και 28 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, επιδόσεις που τον έχουν φέρει στο μεταγραφικό προσκήνιο.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, σύλλογοι όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του. Ο ίδιος, μετά την επιτυχία της ομάδας του στο Βέλγιο, αναφέρθηκε στα σενάρια που αφορούν το μέλλον του.

Η Κλαμπ Μπριζ φέρεται να κοστολογεί τον Τζόλη κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να αποκλείεται το ποσό να αυξηθεί, καθώς ο βελγικός σύλλογος δεν βρίσκεται υπό πίεση για παραχώρηση του παίκτη. Μάλιστα, ενδεχόμενη μεταγραφή του θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις ακριβότερες στην ιστορία του βελγικού ποδοσφαίρου.

«Σίγουρα θα υπάρξει ενδιαφέρον, όμως αισθάνομαι πολύ καλά στην Κλαμπ Μπριζ. Για να αποχωρήσω, θα πρέπει να προκύψει πρόταση από ομάδα Champions League στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Ισπανία ή την Ιταλία. Αν με καλέσει η Παρί Σεν Ζερμέν, φυσικά θα το εξετάσω πολύ σοβαρά. Στη Γαλλία, μόνο η Παρί αποτελεί καλύτερη επιλογή από την Κλαμπ Μπριζ.

Παλαιότερα ήθελα να αλλάζω ομάδα μετά από κάθε σεζόν. Ακόμη και πέρσι είχα αυτή τη σκέψη, όμως η παραμονή μου αποδείχθηκε η καλύτερη απόφαση. Εδώ έχω όλα όσα χρειάζομαι και νιώθω πραγματικά ευτυχισμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζόλης στο «Voetbalkrant».