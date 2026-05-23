Ανακοίνωσε την Βανλού ο Αθηναϊκός (vid)

Ο Αθηναϊκός με ανακοίνωσή του έκανε επίσημη την έναρξη της συνεργασίας του με την Τζούλι Βανλού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ζητήσαμε να βρείτε δώδεκα λέξεις, όταν στην πραγματικότητα χρειάζονται μόνο δύο για να τα πουν όλα: Julie Vanloo!

Belgium, WNBA, Liberty, Mersin, Club, Brugge, EuroBasket, Winner, Anita, Cats, Puma, Julie

Δώδεκα λέξεις για να την προλογίσουν. Και, φυσικά, τα αρχικά. JV, Julie Vanloo και ο Αθηναϊκός Qualco έχει την τεράστια τιμή να ανακοινώνει μια από τις σπουδαιότερες μεταγραφές που έγιναν ποτέ στο μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα. Η Βελγίδα δις πρωταθλήτρια Ευρώπης θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τα χρώματα της ομάδας μας και θα την ενισχύσει στην προσπάθεια που θα κάνει να πραγματοποιήσει τους στόχους της.

Η Julie Vanloo (33χρ., 1μ.73) αγωνιζόταν την προηγούμενη σεζόν στην Μερσίν, με την οποία αγωνίστηκε στην Euroleague, στο Eurocup και στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται στο WNBA και μέχρι πρότινος έπαιζε στις New York Liberty με μέσο όρο 5.8 πόντους, 5.4 ασίστ και δύο ριμπάουντ. Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 11.7 πόντους, 4.8 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ στην Euroleague, 4.7 πόντους, εφτά ασίστ και 2.9 ριμπάουντ στο EuroCup και ολοκλήρωσε τη χρονιά στο τουρκικό πρωτάθλημα με δέκα πόντους, εφτά ασίστ και τέσσερα ριμπάουντ ανά αγώνα. Στην σπουδαία της καριέρα έχει αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης με την Εθνική Βελγίου, έχει παίξει δύο φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2021, 2024), είναι κυπελλούχος Ευρώπης με την Μερσίν και έχει δεκάδες ακόμα διακρίσεις από νεαρότερες ηλικίες, παράλληλα με τις συνολικά 80 συμμετοχές της στο WNBA.

«Είμαι ενθουσιασμένη που εντάσσομαι σε μια ομάδα που έφτασε πολύ κοντά να πανηγυρίσει το triple crown την περυσινή σεζόν. Κατέκτησε το πρωτάθλημα, κατέκτησε το κύπελλο και έφτασε στον τελικό του EuroCup και η ταυτότητα αυτής της ομάδας είναι συνυφασμένη με τη νίκη. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία και θα παίξω με το πάθος για το οποίο είμαι γνωστή. Τα λέμε σύντομα», ήταν η δήλωση της Βελγίδας σούπερ σταρ, η οποία μεταξύ άλλων θα κυνηγήσει την κορυφή και στο προσεχές Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον Σεπτέμβριο στο Βερολίνο».