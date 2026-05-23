Κυπελλούχος Γερμανίας Κ19 ο Ματθαίος Τσίγκας

O Ματθαίος Τσίγκας κατέκτησε το Κύπελλο Γερμανίας Κ19 με τη Στουτγκάρδη, η οποία επικράτησε 3-0 της Βόλφσμπουργκ στον τελικό.

Μία ημέρα πριν από τον τελικό κυπέλλου εναντίον της Μπάγερν, η Στουτγκάρδη είδε τους «μικρούς» της να πανηγυρίζουν τον αντίστοιχο τίτλο! Η Κ19 του συλλόγου της Σουηβίας νίκησε 3-0 τη Βόλφσμπουργκ με έναν Έλληνα να κατακτά το πρώτο του κύπελλο στη Γερμανία. Ο 19χρονος Ματθαίος Τσίγκας, ο οποίος ανήκει στη Στουτγκάρδη εδώ και τέσσερα χρόνια προερχόμενος από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, ήταν βασικός σέντερ φορ της Στουτγκάρδης στον τελικό που έγινε στο Πότσνταμ, παρουσία 8.000 θεατών!

Ήταν το 5ο κύπελλο για την Κ19 της Στουτγκάρδης, που πλησίασε το ρεκόρ της Φράιμπουργκ που έχει έξι. Τα γκολ σημείωσαν οι Ένις Ρετζέπι (22΄), Μίρζα Κάτοβιτς (30΄) και Νένο Ζέζελι (87΄).

Ο Τσίγκας ολοκλήρωσε ακόμα μία καταπληκτική σεζόν με την ομάδα Νέων του συλλόγου, έχοντας απολογισμό 15 γκολ και 13 ασίστ σε 29 συμμετοχές όλων των διοργανώσεων. Είναι διεθνής με την Κ19 της Ελλάδας (8συμ., 3 γκολ) έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο βήμα της καριέρας του.

