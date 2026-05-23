Συγκίνηση στο Άνφιλντ: Η Λίβερπουλ τιμά τον Σαλάχ με ένα ξεχωριστό αντίο (vid)

Με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά βίντεο, η Λίβερπουλ αποχαιρετά τον Μοχάμεντ Σαλάχ, κλείνοντας ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας της.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός ολοκληρώνει την παρουσία του στους «Reds» έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του, με απολογισμό 257 γκολ και 122 ασίστ σε 441 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν την τεράστια συνεισφορά του στις επιτυχίες του συλλόγου τα τελευταία χρόνια.

Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για διαφωνίες ανάμεσα στον Σαλάχ και τον προπονητή Άρνε Σλοτ, γεγονός που επηρέασε τον ρόλο του στην ομάδα και συνέβαλε στην απόφαση για τη λήξη της συνεργασίας τους.

Παρά τις όποιες δυσκολίες, ο 33χρονος άσος παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες μορφές στην ιστορία της Λίβερπουλ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ιδιαίτερα στην εποχή του Γιούργκεν Κλοπ, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ομάδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση σημαντικών τίτλων, όπως το Champions League του 2019, δύο πρωταθλημάτων Premier League, δύο League Cup, ενός FA Cup, του UEFA Super Cup και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Παράλληλα, κατέκτησε και σειρά ατομικών διακρίσεων, μεταξύ αυτών και τρεις τίτλους πρώτου σκόρερ στην Premier League.

Η αποχώρησή του είχε γίνει γνωστή από τον Μάρτιο, με τη Λίβερπουλ να επιλέγει να τον τιμήσει μέσα από ένα συγκινητικό αφιέρωμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο, ο Σαλάχ και η οικογένειά του παρακολουθούν στιγμές-σταθμούς από την πορεία του στο Άνφιλντ, θυμίζοντας στους φιλάθλους γκολ, πανηγυρισμούς και μεγάλες βραδιές με τη φανέλα των «Reds».

Ξεχωριστή στιγμή αποτελεί το μήνυμα των δύο κορών του στο φινάλε του βίντεο, οι οποίες εκφράζουν την περηφάνια τους για όσα πέτυχε ο πατέρας τους με τη Λίβερπουλ, τονίζοντας πως η οικογένεια θα παραμείνει για πάντα συνδεδεμένη με τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.