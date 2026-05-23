Ομάδα του προπονητή της…

Ο Ολυμπιακός κατέβηκε στον ημιτελικό με σαφή κατεύθυνση από τον πάγκο, ήταν ανώτερος καθ’ όλη την διάρκεια του ημιτελικού με την Φενέρ και πηγαίνει στον τελικό να δείξει γιατί είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Γράφει ο Γιώργος Ρουμελιώτης.

Κάποιοι τον θεωρούσαν φαβορί κόντρα στην Φενέρ, κάποιοι θεωρούσαν ότι ο Σάρας έχει στήσει ξανά ένα αμυντικό τρικ που θα βγάλει τον Ολυμπιακό εκτός του μπασκετικού του… εαυτού. Ωστόσο αυτό που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (22/5) στο παρκέ του Telekom Center δεν το περίμεναν πολλοί.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «κατέβηκε» πιο αποφασισμένη από ποτέ. Παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα – κυρίως στην επίθεση – οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν καθολικά. Με όπλο την άμυνα τους οι Πειραιώτες να άφησαν την τουρκική ομάδα να… αναπνεύσει. Την χτύπησε εκεί που πονάει… Στην επίθεση της.

Το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού είχε μελετήσει άριστα την Φενέρ. Έδωσε τα σουτ στους παίκτες που δεν είναι και το ρεπερτόριο τους να σουτάρουν από μακριά, όπως Χόρτον-Τάκερ (1/7τρ.) και Γιάντουνεν (0/5τρ.) με αποτέλεσμα να έρθει το… τραγικό 22% της ομάδας του Σάρας από τα 6.75μ.

Παράλληλα το γεγονός ότι η τουρκική ομάδα έκανε σχεδόν 7’ να σκοράρει το πρώτο της καλάθι της «έκοψε» τα πόδια και σε συνδυασμό με την εκρηκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Telekom Center έκαναν τους παίκτες του Σάρας ανήμπορους στο να αντιδράσουν.

Μάλιστα η Φενέρ έμεινε χωρίς σκορ στα πρώτα 6’ του δεύτερου δεκαλέπτου και σχεδόν 4’ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. «Ερυθρόλευκη» αμυντική αιχμαλωσία. Πλέον το νερό είχε μπει στο… αυλάκι του Ολυμπιακού από το πρώτο δεκάλεπτο και αυτό που έπρεπε να φροντίσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι να μείνει η ομάδα του στην σωστή ροή του παιχνιδιού της.

Οι Πειραιώτες δεν παρέκλιναν της πορείας σε κανένα σημείο του αγώνα – πέρα ελαχίστων εξαιρέσεων – και ουσιαστικά το παιχνίδι «τελείωσε» στο 44-24 στο 23’. Όποιος παίκτης του Ολυμπιακού πατούσε παρκέ ήταν έτοιμος. Ο Έλληνας τεχνικός χρησιμοποίησε από νωρίς όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεση του, δείγμα το πόσο ανάγκη έχει τον καθένα απ’ αυτούς. Ο ίδιος εξήγησε στην συνέντευξη Τύπου πόσο δύσκολο είναι να διατηρήσει την χημεία στην ομάδα του, όταν υπάρχουν 15 παίκτες ετοιμοπόλεμοι.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το καθήκον τους στον ημιτελικό. Απέδειξαν ότι την φετινή σεζόν είναι καλύτερη ομάδα σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, δεν είναι άλλωστε τυχαίες όλες οι πρωτιές και οι ομαδικές και οι ατομικές στην regular season και πλέον πηγαίνουν σε ένα τελικό που είναι grande φαβορί.

Ο ερχόμενος τελικός κόντρα στην Ρεάλ είναι σχεδόν αντιγραφή του τελικού του Κάουνας, ωστόσο ο Ολυμπιακός θέλει να έχει καλύτερη κατάληξη. Οι Μαδριλένοι κατεβαίνουν χωρίς «καθαρό» σέντερ και αναμένεται να χρησιμοποιήσουν αρκετά λεπτά ζώνη, όπως ακριβώς το 2023, για να αναχαιτίσουν την «ερυθρόλευκη» επίθεση. Η διαφορά είναι ότι οι Πειραιώτες φέτος είναι έτοιμοι για όλα. Στο στρατόπεδο των «ερυθρολεύκων» υπάρχει εφησυχασμός μετά την πρόκριση στον τελικό και κυρίως ηρεμία. Οι παίκτες και οι προπονητές έχουν κλειστά τα αυτιά τους σε οτιδήποτε μπορεί να τους βγάλει εκτός συγκέντρωσης και αυτό είναι που βγάζει ένα τόνο αισιοδοξίας για τον τελικό.

Κλείνοντας, δεν μπορεί να μην γίνει ειδική μνεία στον Άλεκ Πίτερς. Ο Αμερικανός, όπως όλα δείχνουν, την επόμενη σεζόν δεν θα είναι κάτοικος Πειραιά, ωστόσο αυτό δεν αποτυπώνεται στο παιχνίδι του, ούτε αλλοιώνει τον χαρακτήρα του. Ο Πίτερς που γνωρίζει ότι πάντα στον Ολυμπιακό θα έχει μπροστά του τον Βεζένκοφ, πάτησε παρκέ και έδειξε (ακόμα μια φορά) γιατί ίσως και να έχει αδικηθεί στους Πειραιώτες. Όπως και να έχει η εμφάνιση του Αμερικανού φανερώνει πως ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα του προπονητή της…