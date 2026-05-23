Φινάλε με ισοπαλία η ΑΕΚ Κ19 - Έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά σε αναμέτρηση της 26ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ19 της Super League 2025-26 στο Σεραφείδειο.

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η ΑΕΚ είχε την πρωτοβουλία και είχε μια καλή στιγμή με τον Ζουριδάκη από θέση τετ α τετ, όμως ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς επενέβη αποτελεσματικά. Όμως, μία στιγμή ολιγωρίας στην άμυνα της ΑΕΚ ήταν αρκετή για να βάλει την Κηφισιά μπροστά στο σκορ (0-1) με αυτογκόλ του Ψυρόπουλου.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 43’ ο Φιλιππιάδης εκμεταλλεύτηκε την σέντρα του Σαμουργασίδη και απείλησε με κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ.

Η ΑΕΚ ισοφάρισε στο 52’ μετά από μεγάλη μπαλιά του Χριστακόπουλου, παράλληλη πάσα του Ψυρόπουλου και κοντινό πλασέ του Αργυρίου. Ο επιθετικός της ΑΕΚ που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με το ρεκόρ των 29 γκολ στο πρωτάθλημα Κ17, σκόραρε και με την Κ19.

Στο 77’, μετά από μία ωραία ομαδική προσπάθεια, η μπάλα κατέληξε στον Μαρίνο που πλάσαρε, με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς να αποκρούει και την ΑΕΚ να χάνει ευκαιρία για ένα πολύ όμορφο γκολ. Το 1-1 του σκορ παρέμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα.

ΑΕΚ (Βασίλης Βούζας): Ιωακειμίδης, Χριστακόπουλος, Σαμουργασίδης (66’ Ταμπάκογλου), Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος (66’ Μαρίνος), Φραντζεσκάκης, Στεργιαρόπουλος (78’ Παναγιωτόπουλος), Αβράσογλου (46’ Τσαραμανίδης), Ποντίκης (62’ Πόριαζης) Ζουριδάκης, Αργυρίου.