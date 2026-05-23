Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν στην Premier League ο Μπρούνο Φερνάντες

Ο Μπρούνο Φερνάντες αναδείχτηκε ως ο ποδοσφαιριστής της σεζόν στην Premier League, μετά από τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Μπορεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μην είχε σταθερότητα στην απόδοσή της, ωστόσο κορυφαίος παίκτης της Premier League για τη σεζόν 2025-26 ο Μπρούνο Φερνάντες!

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έκανε μια εκπληκτική σεζόν, βοηθώντας τη Γιουνάιτεντ να τερματίσει στην 3η θέση, επιστρέφοντας στο Champions League!

Ο Φερνάντες ολοκλήρωσε τη σεζόν με ρεκόρ 20 ασίστ, ενώ παράλληλα σκόραρε και 8 φορές. Έγινε μάλιστα ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, μετά από τον Γουέιν Ρούνεϊ, τη σεζόν 2009-10.

Ο Πορτογάλος άφησε πίσω του τους Ράγια, Γκάμπριελ και Ράις της πρωταθλήτριας Άρσεναλ, τους Χάαλαντ και Σεμένιο της Μάντσεστερ Σίτι, τον Γκιμπς-Γουάιτ της Νότιγχαμ Φόρεστ και τον Τιάγκο της Μπρέντφορντ.