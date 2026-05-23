Πέρασε στους τελικούς ο Ολυμπιακός και... τώρα Βουλιαγμένη

Με εντυπωσιακό τρόπο «σφράγισε» ο Ολυμπιακός την πρόκρισή του στους τελικούς της Waterpolo League γυναικών.

Στον δεύτερο ημιτελικό των πλέι-οφ, οι «ερυθρόλευκες» επιβλήθηκαν στον Πειραιά του -τυπικά γηπεδούχου- Εθνικού με 20-9 (ακριβώς ίδιο σκορ με εκείνο του πρώτου αγώνα) και με 2-0 νίκες πέρασαν στους τελικούς, όπου θα επιδιώξουν την επιστροφή στην κορυφή, απέναντι στην κάτοχο του τροπαίου Βουλιαγμένη. Η σειρά των τελικών αρχίζει την Τετάρτη 27/5 στον Πειραιά και κρίνεται στις τρεις νίκες, ενώ την ίδια ημέρα θα αρχίσουν οι αναμετρήσεις της Γλυφάδας με τον Εθνικό για την 3η θέση (στις δύο νίκες).

Ο Ολυμπιακός έκανε ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο, όπου προηγήθηκε με 13-2, σημειώνοντας μάλιστα οκτώ αναπάντητα γκολ στο δεύτερο οκτάλεπτο. Το υπόλοιπο του αγώνα ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τη Βάσω Πλευρίτου να αναδεικνύεται πρώτη σκόρερ με πέντε γκολ, ακολουθούμενη από τις Σάντα και Τριχά που σημείωσαν από τέσσερα.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στους τελικούς, όπου δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης υπόσχονται έντονες συγκινήσεις, ανάλογες με την ιστορική περσινή «τιτανομαχία» τους, που κρίθηκε στο πέμπτο ματς.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 0-8, 4-4, 3-3

Τα γκολ:

ΕΘΝΙΚΟΣ: Καραγιάννη 3, Καραμπέτσου 2, Μαμόγλου 2, Χατζηκυριακάκη, Κοντογιάννη

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πλευρίτου 5, Σάντα 4, Τριχά 4, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Κουρέτα, Αντριους, Σιούτη, Νίνου

Τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων της ημιτελικής φάσης των πλέι-οφ:

Γλυφάδα-Βουλιαγμένη 6-15 * Η Βουλιαγμένη προκρίθηκε με 2-0 νίκες. Εθνικός-Ολυμπιακός 9-20 * Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε με 2-0 νίκες.