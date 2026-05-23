Ο Ρέλβας ήρθε και έφερε νέα... διάσταση στην άμυνα της ΑΕΚ - Η εντυπωσιακή πρώτη του σεζόν μέσα από αριθμούς 

Μια από τις αποκαλύψεις της φετινής ΑΕΚ είναι ο Φιλίπε Ρέλβας. Ο οποίος, ήρθε το καλοκαίρι από την Γκιμαράες και σχημάτισε μαζί με τον Αρολντ Μουκουντί πιθανότατα το κορυφαίο αμυντικό δίδυμο του πρωταθλήματος...

Ο 26χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ, που έχει κάνει ένα τρομερό limit up στην καριέρα του καθώς από την 3η κατηγορία Πορτογαλίας το 2020 βρίσκεται έξι χρόνια μετά, να κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδος με την ΑΕΚ και να ειναι έτοιμος να αγωνιστεί στο Champions League, αποτέλεσε το καλοκαίρι τον εκλεκτό των Ριμπάλτα-Νίκολιτς για το κέντρο της άμυνας. Η Ενωση, έβγαλε από τα ταμεία της περίπου 3,5 εκ. ευρώ για να τον αποκτήσει από την Γκιμαράες, η οποία μόλις έξι μήνες πριν, τον είχε αγοράσει από την Πορτιμονένσε με μόλις 1,1 εκ. Κάποιοι τότε μίλησαν για... υπεραξία και εξέφραζαν αμφιβολίες. Σήμερα, δέκα μήνες μετά, τα 3,5 εκ. μοιάζουν ελάχιστα μπροστά στην αξία του και τα όσα προσέφερε μέσα στη σεζόν, σ' αυτή την πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος...

Ο Φιλίπε Ρέλβας, ολοκληρώνει τη φετινή σεζόν με 47 συμμετοχές, 4.158' αγωνιστικά λεπτά και 3 γκολ. Μάλιστα, είχε πετύχει το πρώτο τέρμα της χρονιάς, τέλη Ιουλίου, απέναντι στην Μπερ Σεβά στη Νέα Φιλαδέλφεια στο πρώτο ευρωπαικό παιχνίδι της ομάδας. Ήταν και το γκολ που είχε κάνει τη διαφορά στο ζευγάρι και είχε στείλει την Ένωση στην επόμενη φάση του UEFA Conference League. Ο Πορτογάλος στόπερ έγινε λοιπόν, αμέσως σημαντικός για την ΑΕΚ. Και έβαλε μια νέα... διάσταση στο παιχνίδι της όντας αριστεροπόδαρος. Οι συστάσεις που τον ακολουθούσαν από την Πορτογαλία ήταν εξαιρετικές. Ολοι έκαναν λόγο για έναν στόπερ ικανότατο με την μπάλα στα πόδια. Ιδανικό στο build up και στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω. Οι αριθμοι του σε αυτόν τον τομέα ειναι εντυπωσιακοί και το επιβεβαιώνουν...

Ο Ρέλβας είχε φέτος 91% ποσοστό στις μεταβιβάσεις σε επίπεδο Super League και 92% στην Ευρώπη! Επί της ουσίας, μιλάμε σχεδόν για το τέλειο.

Το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια όμως, είναι ένα από τα πολλά καλά στοιχεία που έχει ο Ρέλβας. Ο οποίος απέδειξε φέτος και το πόσο αγκρέσιβ μπορεί να γίνει στις διεκδικήσεις.

Είναι χαρακτηριστικό πως είχε φέτος 65% κερδισμένες μονομαχίες σε επίπεδο Super League (53% εδάφους - 72% εναέριες) και 67% στην Ευρώπη (67% εδάφους - 67% εναέριες). Μιλάμε για εντυπωσιακά ποσοστά.

Εδω, δε, να πούμε το εξής. Οι κερδισμένες μονομαχίες του, αποτελούν προϊόν καθαρών μαρκαρισμάτων. Ειναι χαρακτηριστικό, ότι ειχε μέσο όρο στη Super League 0,8 φάουλ ανά αγώνα και 0,5 στην Ευρώπη. Ούτε... ένα φάουλ ανά παιχνίδι δηλαδή δεν έκανε.

Είχε επίσης, 4,1 ανακτήσεις μπάλας ανά αγώνα σε επίπεδο Super League, 3,8 στην Ευρώπη. 5,1 αποκρούσεις ανά αγώνα σε επίπεδο Super League, 3,2 στην Ευρώπη.

Αν συγκεντρώσεις τα συνολικά στατιστικά του αντιλαμβάνεσαι το πόσο μεγάλη διαφορά έκανε ο Φιλίπε Ρέλβας τόσο στον αμυντικό τομέα όσο και σε αυτόν του build up. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό ειναι πως ο Πορτογάλος, βγάζει αυτά τα νούμερα μόλις την πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ. Μόλις την πρώτη του χρονιά σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον ιδιαίτερης πίεσης, καθώς σε καμία ομάδα του μέχρι τώρα δεν έκανε πρωταθλητισμό. Ειναι ένα έξτρα στοιχείο αυτό, που μαρτυρά τον ισχυρό χαρακτήρα του.

Τον πρόλαβε πριν τον... αρπάξουν τα θηρία της Πορτογαλίας

Η επιτυχία της ΑΕΚ με τον Φιλίπε Ρέλβας είναι ότι κατάφερε να τον εντοπίσει, να τον πείσει και να τον κλείσει κάτω από τα μάτια των μεγάλων... αρπακτικών της Πορτογαλίας (Πόρτο, Μπενφίκα, Σπόρτινγκ και Μπράγκα). Πρόκειται πιθανότατα, για την κορυφαία φετινή μεταγραφή, μια μεταγραφή η οποία αποτελεί αναμφίβολα προϊόν σκάουτινγκ και ο τρόπος που έγινε (δεδομένα) θα αποτελέσει οδηγό και γι' αυτές που θα ακολουθήσουν και το φετινό καλοκαίρι, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τους συνεργάτες του, να δουλεύουν κάτω από τα ραντάρ, πάντοτε σε συννενόηση με τον Μάρκο Νίκολιτς για να βρουν τους επόμενους... Ρέλβας.