Ραζνάτοβιτς για Σπανούλη: «Τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται σοβαρά»

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς σε δηλώσεις του μίλησε για το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη και ανέφερε πως τέσσερις ομάδες έχουν δείξει σοβαρό ενδιαφέρον.

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς είναι ο ατζέντης του Βασίλη Σπανούλη και σε δηλώσεις του αναφέρθηκε για το μέλλον του Έλληνα προπονητή. Μιλώντας στο «Mozzart Sport», ο Σέρβος ατζέντης έκανε γνωστό πως τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται για τον Σπανούλη, αλλά υπογράμμισε πως είναι αρκετά νωρίς ακόμα για να υπάρξουν σοβαρές συζητήσεις.

Αυτές θα ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα, όπως δήλωσε, και ξεκαθάρισε πως γνωρίζει τι θα ήταν καλό για τον «Kill Bill».

«Εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα έχουν ξεκινήσει οι επαφές κι αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται σοβαρά, αντικειμενικά όμως, είναι νωρίς ακόμη. Νομίζω ότι οι πολύ σοβαρές συζητήσεις θα αρχίσουν στις αρχές του επόμενου μήνα και αναλόγως θα παρθεί η τελική απόφαση.

Έχοντας μια συνεργασία διάρκειας περισσότερα από είκοσι χρόνια, επικοινωνούμε όλο τον χρόνο για ένα σωρό διαφορετικά πράγματα. Το μπάσκετ είναι πάντα το επίκεντρο της κουβέντας, συνεπώς, ξέρω καλά τι θα ήταν καλό για εκείνον, χωρίς να είναι απαραίτητο να κάνουμε ιδιαίτερη συζήτηση. Πάντα συμφωνούμε σε απόλυτο βαθμό» ανέφερε.