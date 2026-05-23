Πωλείται ελληνικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος για μόλις... 286.000 δολάρια

Εάν έχετε ονειρευτεί ποτέ να αποκτήσετε ένα ιδιωτικό νησί, τώρα είναι η ώρα σας, καθώς η Μάκρη στις Εχινάδες στο Ιόνιο Πέλαγος βγήκε προς πώληση, για τιμή... ευκαιρία.

Το νησί, το οποίο έχει έκταση μόλις 0,983 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είχε βγει προς πώληση αρχικά το 2022 για περίπου 9,2 εκατομμύρια δολάρια, αλλά τώρα η τιμή του έπεσε μόλις στα 286.000 δολάρια.

Η ζητούμενη τιμή είναι χαμηλότερη από τη μέση τιμή ενός σπιτιού στις ΗΠΑ, η οποία μπορεί να αγγίξει τα 514.600 δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Φυσικά, υπάρχει μια «παγίδα» για τον αγοραστή.

Όποιος αποφασίσει να αγοράσει το νησί, θα «κληρονομήσει» μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις και χρέη που συνοδεύουν την Μάκρη — συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από το ελληνικό κράτος τα οποία φτάνουν τα 23,2 εκατομμύρια δολάρια.

«Μια εξαιρετική τοποθεσία για πολυτελείς αποδράσεις»

Σε αντίθεση με άλλα ελληνικά νησιά, η Μάκρη δεν έχει επηρεαστεί από τον υπερτουρισμό — κυρίως επειδή είναι... ακατοίκητο. Ωστόσο, δεν ήταν πάντα έτσι. Η Μάκρη κάποτε ήταν ένα «διαμάντι» για τους διεθνείς επενδυτές, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Metro.

Το 2022, το νησί διατέθηκε προς πώληση για 9,2 εκατομμύρια δολάρια και προωθήθηκε από το Private Islands Inc., ως εξής: «Το νησί της Μάκρης έχει ίσως το πιο ώριμο πολεοδομικό καθεστώς μεταξύ των άλλων ιδιωτικών νησιών και του έχει χορηγηθεί ειδικός πολεοδομικός κανονισμός. Υπό πλήρη ανάπτυξη, θα μπορούσε να κατασκευαστεί ένα ξενοδοχείο με σουίτες 5 αστέρων και πολυτελείς ιδιωτικές βίλες».

Να σημειωθεί ότι η Μάκρη δεν βρίσκεται πλέον στην λίστα των νησιών που πωλούνται στο Private Islands Inc. Ωστόσο, εξακολουθεί να φιλοξενείται στον ιστότοπο Island Seeker, όπου το νησί πωλείται έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πώληση της Μάκρης δεν πήγε όπως είχε προγραμματιστεί και τώρα το νησί βγήκε σε δημοπρασία σε πολύ χαμηλότερη τιμή.

Η Μάκρη είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί των Εχινάδων και είναι ενταγμένο στο Natura 2000, ένα δίκτυο οικολογικής προστασίας για περιοχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η κατασκευή οποιουδήποτε είδους υποδομής στο νησί θα απαιτούσε έγκριση με προεδρικό διάταγμα.

Ουσιαστικά, η Μάκρη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως μόνο για γεωργικούς σκοπούς και θα χρειαστεί να εγκατασταθούν συστήματα ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης για να μπορέσει να είναι λειτουργικό.

Πηγή: newsbomb.gr